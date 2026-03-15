Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina

Aryna Sabalenka a cucerit titlul la Indian Wells, după o finală de poveste disputată duminică împotriva Elenei Rybakina. Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de peste două ore pentru a-și adjudeca trofeul.

Performanța reușită de actuala lideră a ierarhiei WTA va fi recompensată cu un cec în valoare de $1,151,380 și 1000 de puncte în clasamentul mondial de simplu.

Aryna Sabalenka și-a trecut în palmares un nou titlu important în tenisul mondial. Lidera din clasamentul WTA a obținut o victorie spectaculoasă în finala de la Indian Wells.

Jucătoarea din Belarus s-a impus în trei seturi în fața campioanei de la Australian Open, scor 3-6, 6-3, 7-6(6), la capătul unui meci ce a durat două ore și 34 de minute.

A fost revanșa perfectă pentru Aryna Sabalenka, care pierduse finala de la Australian Open chiar în fața jucătoarei din Kazakhstan, clasată pe locul 3 WTA.