Reacția lui Mihai Popescu, după revenirea pe teren la FCSB: „În mintea mea e un singur lucru”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 23:44

Mihai Popescu, în FCSB - Metaloglobus 1-0/ Sport Pictures

Mihai Popescu a reacționat, după revenirea pe teren la FCSB. Fundașul de 32 de ani s-a recuperat miraculos după ruptura de ligamente încrucișate, suferită în luna octombrie.

Mihai Popescu a fost trimis de Mirel Rădoi pe teren în minutul 76 al meciului cu Metaloglobus, încheiat cu scorul de 0-0. Fundașul l-a înlocuit pe Daniel Graovac.

Mihai Popescu a regretat faptul că nu a revenit la FCSB într-un meci câștigat de campioană. Stopper-ul a dezvăluit că este concentrat doar pe revenirea la forma pe care o avea înainte de accidentarea teribilă suferită.

„Mă bucur că am revenit. Din păcate nu s-a putut cu o victorie. Avem de lucru și cu siguranță vom reveni cu victorii. Din păcate, nimeni nu ar vrea să intre în locul unui jucător accidentat. Suntem pe bancă, încercăm să ne facem treaba. Îmi pare rău pentru Graovac, nu am apucat să vorbesc cu el, dar e un băiat puternic.

Ar trebui cumva să fie în mintea noastră o barieră de teamă, dar m-am antrenat cu echipa de ceva timp, am jucat la echipa a doua un meci. Pentru mine au fost 15 minute bune și de aici încerc să iau ce e pozitiv și să construiesc mai departe. Fiind departe de echipă și văzând ce se scrie, cumva am încercat să le iau pozitiv.

Reclamă
Reclamă

Mereu am fost pozitiv în această perioadă și cred că m-a ajutat mult. Am avut oameni profesioniști lângă mine și familie. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, trebuie să îmi demonstrez mie că mă pot ridica la același nivel la care am fost înainte de accidentare.

În mintea mea e un singur lucru, revenirea la forma din trecut. Îl cunoaștem cu toții, știm ce importanță are ca jucător și antrenor pentru acest club. Încet, încet începem să înțelegem ce vrea de la noi, ce vrea să jucăm”, a declarat Mihai Popescu, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Lazio – AC Milan 1-0. Ajutor nesperat pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A
VIDEOFC Porto – Moreirense 3-0! Liderul a făcut show pe teren propriu şi s-a distanţat în fruntea clasamentului
“Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!
Ce a spus Florin Tănase despre Mirel Rădoi, după debutul ratat al antrenorului cu Metaloglobus!
Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina
„Nici dacă mai jucam două zile nu ne dădeau gol”. Florin Bratu i-a „stricat” debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi 5 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 6 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”