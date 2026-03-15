Reacția lui Mihai Popescu, după revenirea pe teren la FCSB: „În mintea mea e un singur lucru”

Mihai Popescu a reacționat, după revenirea pe teren la FCSB. Fundașul de 32 de ani s-a recuperat miraculos după ruptura de ligamente încrucișate, suferită în luna octombrie.
Mihai Popescu a fost trimis de Mirel Rădoi pe teren în minutul 76 al meciului cu Metaloglobus, încheiat cu scorul de 0-0. Fundașul l-a înlocuit pe Daniel Graovac.
Mihai Popescu a regretat faptul că nu a revenit la FCSB într-un meci câștigat de campioană. Stopper-ul a dezvăluit că este concentrat doar pe revenirea la forma pe care o avea înainte de accidentarea teribilă suferită.
„Mă bucur că am revenit. Din păcate nu s-a putut cu o victorie. Avem de lucru și cu siguranță vom reveni cu victorii. Din păcate, nimeni nu ar vrea să intre în locul unui jucător accidentat. Suntem pe bancă, încercăm să ne facem treaba. Îmi pare rău pentru Graovac, nu am apucat să vorbesc cu el, dar e un băiat puternic.
Ar trebui cumva să fie în mintea noastră o barieră de teamă, dar m-am antrenat cu echipa de ceva timp, am jucat la echipa a doua un meci. Pentru mine au fost 15 minute bune și de aici încerc să iau ce e pozitiv și să construiesc mai departe. Fiind departe de echipă și văzând ce se scrie, cumva am încercat să le iau pozitiv.
Mereu am fost pozitiv în această perioadă și cred că m-a ajutat mult. Am avut oameni profesioniști lângă mine și familie. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, trebuie să îmi demonstrez mie că mă pot ridica la același nivel la care am fost înainte de accidentare.
În mintea mea e un singur lucru, revenirea la forma din trecut. Îl cunoaștem cu toții, știm ce importanță are ca jucător și antrenor pentru acest club. Încet, încet începem să înțelegem ce vrea de la noi, ce vrea să jucăm”, a declarat Mihai Popescu, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 0-0.
