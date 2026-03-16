Lazio – AC Milan 1-0. Ajutor nesperat pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A

AC Milan a ratat șansa de a se apropia de liderul Inter, fiind învinsă în mod neașteptat de Lazio, scor 1-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 29 din Serie A.

Gruparea antrenată de Massimiliano Allegri a suferit primul eșec în deplasare în actuala ediție de campionat, iar înfrângerea a venit în cel mai prost moment.

Inter, avans de 8 puncte față de AC Milan

La o zi după ce Inter a scos doar un rezultat de egalitate din disputa cu Atalanta, după un meci cu scandal în care Cristi Chivu a fost eliminat pentru proteste, AC Milan a călcat și ea strâmb.

În etapa cu numărul 29 din Serie A, rivala lui Inter a fost învinsă în premieră în deplasare în acest sezon. Lazio a reușit o victorie cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind înscris de Gustav Isaksen (min. 26).

Astfel, după această etapă, avansul lui Inter a crescut față de rivala AC Milan și este acum de opt puncte, cu nouă etape rămase până la finalul sezonului.