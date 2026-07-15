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Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung

„El este noul motor al echipei”. Așa a fost prezentat japonezul Takayuki Seto, la ARO Câmpulung, în Liga 3

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Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung

Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung

Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung