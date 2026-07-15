Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung
„El este noul motor al echipei”. Așa a fost prezentat japonezul Takayuki Seto, la ARO Câmpulung, în Liga 3
„El este noul motor al echipei”. Așa a fost prezentat japonezul Takayuki Seto, la ARO Câmpulung, în Liga 3
A fost nebunie în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei în semifinala cu AngliaA fost nebunie în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei în semifinala cu Anglia
Intervenţia Cupei Mondiale! Englezii au sărbătorit ca la gol tackling-ul lui SpenceIntervenţia Cupei Mondiale! Englezii au sărbătorit ca la gol tackling-ul lui Spence
Imnul Argentinei a răsunat înaintea semifinalei cu Anglia! Momente emoţionante la AtlantaImnul Argentinei a răsunat înaintea semifinalei cu Anglia! Momente emoţionante la Atlanta
Atmosferă incendiară în Piaţa Antena World Cup, înaintea semifinalei Anglia - ArgentinaAtmosferă incendiară în Piaţa Antena World Cup, înaintea semifinalei Anglia - Argentina
Jurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la CâmpulungJurnal Antena Sport | Takayuki Seto a fost prezentat lângă un ARO la Câmpulung