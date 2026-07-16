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Decizia luată de Harry Kane în privinţa viitorului său la naţională, după ce Anglia a fost eliminată de la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 15:22

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Decizia luată de Harry Kane în privinţa viitorului său la naţională, după ce Anglia a fost eliminată de la Mondial

Harry Kane, în timpul meciului Anglia - Argentina 1-2/ Profimedia

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Căpitanul echipei de fotbal a Angliei, Harry Kane, a dat de înţeles că vrea să joace la o altă Cupă Mondială, după ce ultimul său vis s-a încheiat cu o înfrângere sfâşietoare în semifinala cu Argentina (1-2) de miercuri.

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Kane, care a marcat şase goluri la turneul din SUA, Mexic şi Canada, a devenit golgheterul all-time al naţionalei ţării sale la Cupa Mondială şi va avea 36 de ani la următorul turneu final de peste patru ani.

Decizia luată de Harry Kane în privinţa viitorului său la naţională, după Anglia – Argentina 1-2

Atacantul lui Bayern Munchen a făcut referire la Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, şi nu vrea să-şi ”impună o limită” carierei sale.

‘Este prea devreme să vorbim despre asta. Ca persoană, este întotdeauna vorba doar despre a lua lucrurile an după an şi a vedea cum mă simt. Echipa naţională este mândria şi bucuria mea. Este ceea ce îmi place cel mai mult să fac, mai mult decât orice. Evident, patru ani sunt un drum lung până acolo. Am 33 de ani în vară, dar după cum aţi văzut dincolo cu Messi, el încă performează la cel mai înalt nivel. Aşa că nu vreau niciodată să pun o limită acestor lucruri. Voi aborda fiecare situaţie pe măsură ce apare, dar deocamdată este vorba doar despre a gestiona o altă înfrângere grea cu această echipă”, a declarat Kane.

Anglia joacă sâmbătă, la Miami, în finala mică împotriva Franţei. Campioana mondială din 1966, a pierdut trei semifinale consecutive de Cupă Mondială, în 1990, 2018 şi 2026.

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Dar revine în acţiune în doar două luni şi jumătate, când îşi începe campania din Liga Naţiunilor împotriva finalistei Cupei Mondiale, Spania.

”Nu sunt multe de spus deocamdată. Toată lumea trebuie să proceseze ceea ce tocmai s-a întâmplat. Şi când eşti atât de aproape, când eşti la peste 10 minute distanţă şi îţi scapă din mâini aşa, evident că băieţii sunt devastaţi. Acum trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea. Nu putem face nimic. Plecăm şi încercăm să ne îmbunătăţim”, a spus Kane după eşecul cu campioana mondială.

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