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Dan Şucu transferă de la Genoa la Rapid. Întăriri pentru Daniel Pancu, înainte de startul sezonului

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 14:30

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Dan Şucu transferă de la Genoa la Rapid. Întăriri pentru Daniel Pancu, înainte de startul sezonului

Dan Șucu, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Dan Şucu e gata să oficializeze un nou transfer de la Genoa la Rapid. Patronul celor două echipe îi aduce întăriri lui Daniel Pancu, cu câteva zile înaintea debutului în noul sezon de Liga 1.

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Rapid e aproape să realizeze al şaselea transfer al verii. Giuleştenii s-au înţeles cu Alin Kumer Celik, un fundaş central de 19 ani, care ultima dată a evoluat la Genoa Primavera.

Dan Şucu transferă de la Genoa la Rapid

Rapid urmează să-l prezinte oficial pe Alin Kumer Celik, notează gsp.ro. Tânărul fundaş central, internaţional de juniori sloven, a ajuns deja la Bucureşti pentru a semna cu trupa pregătită de Daniel Pancu.

Alin Kumer Celik, care măsoară 1,94 metri, nu a venit singur în Bucureşti, ci a fost însoţit de patronul echipei, Dan Şucu, cât şi de noul director sportiv, Marius Bilaşco. Cei doi l-au convins pe fundaşul central să accepte să semneze cu Rapid, fiind surprinşi împreună pe aeroportul din Băneasa, conform digisport.ro.

Alin Kumer Celik, cotat la suma de 200.000 de euro, a fost transferat de Genoa U20 în vara anului trecut, de la slovenii de la NS Mura U19. În stagiunea precedentă, slovenul a bifat 30 de meciuri pentru echipa de tineret a „grifonilor”, reuşind să marcheze şi un gol.

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La Rapid, Alin Kumer Celik va fi al şaselea transfer al verii. Giuleştenii i-au mai prezentat oficial pe Mohammed Kamara (extremă), Vladan Bubanja (închizător), Jason Kodor (mijlocaş), Daniel Graovac (fundaş central) şi Ştefan Senciuc (fundaş dreapta).

Rapid va debuta în noul sezon de Liga 1 pe 20 iulie. Giuleştenii se vor duela cu Sepsi, pe teren propriu, de la ora 21:30.

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