Top 5 jucători care au fost anunțați ca „noul Messi” și au dispărut înaintea celui real

Leo Messi este de două decenii jucătorul care setează cel mai ridicat standard în fotbal: a câștigat toate trofeele pentru care a jucat și a scris istorie la Barcelona și pentru Argentina.

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Cel mai nou capitol este scris de Messi la Mondialul din 2026: este golgheterul turneului cu 8 goluri și 4 assist-uri și a ajuns în a doua finală consecutivă de Mondial. Iar acum este și principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur.

Topul „urmașilor” lui Messi

De la primul Balon de Aur câștigat de Messi, mulți jucători au primit eticheta de „noul Messi” cum reușeau ceva ieșit din comun. Însă mulți dintre cei care au fost astfel porecliți au dispărut ulterior. Culmea, au pierdut tot hype-ul înainte ca adevăratul Messi să iasă din calcule.

Iată o listă a jucătorilor care au fost comparați cu Messi, dar nu au reușit deloc să se apropie de nivelul acestuia.

5. Denis Suarez – Cumpărat de Manchester City când era încă foarte tânăr, spaniolul a fost asemănat imediat cu Messi pentru tehnica lui. Nu s-a impus în Anglia și a revenit în Spania în liga secundă. Ușor-ușor a ajuns la un nivel ridicat, inclusiv la Barcelona timp de trei ani. Însă în niciun moment nu a confirmat așteptările. În prezent, joacă la Alaves