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Top 5 jucători care au fost anunțați ca „noul Messi” și au dispărut înaintea celui real

Sebastian Ujica Publicat: 16 iulie 2026, 15:06

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Top 5 jucători care au fost anunțați ca noul Messi” și au dispărut înaintea celui real

Lionel Messi poate câștiga pentru a doua oară titlul mondial / Getty Images

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Leo Messi este de două decenii jucătorul care setează cel mai ridicat standard în fotbal: a câștigat toate trofeele pentru care a jucat și a scris istorie la Barcelona și pentru Argentina.

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Cel mai nou capitol este scris de Messi la Mondialul din 2026: este golgheterul turneului cu 8 goluri și 4 assist-uri și a ajuns în a doua finală consecutivă de Mondial. Iar acum este și principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur.

Topul „urmașilor” lui Messi

De la primul Balon de Aur câștigat de Messi, mulți jucători au primit eticheta de „noul Messi” cum reușeau ceva ieșit din comun. Însă mulți dintre cei care au fost astfel porecliți au dispărut ulterior. Culmea, au pierdut tot hype-ul înainte ca adevăratul Messi să iasă din calcule.

Iată o listă a jucătorilor care au fost comparați cu Messi, dar nu au reușit deloc să se apropie de nivelul acestuia.

5. Denis Suarez – Cumpărat de Manchester City când era încă foarte tânăr, spaniolul a fost asemănat imediat cu Messi pentru tehnica lui. Nu s-a impus în Anglia și a revenit în Spania în liga secundă. Ușor-ușor a ajuns la un nivel ridicat, inclusiv la Barcelona timp de trei ani. Însă în niciun moment nu a confirmat așteptările. În prezent, joacă la Alaves

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4. Jese Rodriguez – Real Madrid a sperat și ea să aibă propriul Messi și a părut că l-a găsit în persoana lui Jese Rodriguez. Acesta a trecut pe la toate naționalele de juniori ale Spaniei, a impresionat la academia Realului, însă după ce nu a reușit să se impună la Real, a plecat la PSG. Un eșec total acea perioadă, în care a fost mai mult împrumutat. Căderea lui a continuat până în punctul în care a ajuns să evolueze în Malaezia. S-a întors în 2025 la Las Palmas însă comparația cu Messi este departe.

3. Munir El Haddadi – Crescut la La Masia, tehnic și rapid, Munir a creat un entuziasm în jurul Barcelonei într-o perioadă în care MSN-ul era de neoprit. Astfel, Munir nu a reușit să se impună la Barcelona și a impresionat mai curând ulterior împotriva catalanilor: și-a făcut un obicei din a marca împotriva Barcelona. Ajuns la 30 de ani, Munir a evoluat în ultimul sezon la Esteghlal, în prima ligă din Iran.

2. Bojan Krkic – Debutul la Barcelona a avut loc la 17 ani și 19 zile, când i-a bătut recordul chiar al lui Messi. A fost suficient pentru ca Bojan să crească așteptările tuturor. 4 ani mai târziu, era vândut la AS Roma. A trecut pe la echipe ca Milan, Ajax, Mainz, însă finalul carierei a venit în 2023, de la Vissel Kobe din Japonia.

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1. Ansu Fati – În toți anii de când Messi a scris istorie la Barcelona, niciun jucător nu a creat mai mult entuziasm decât Ansu Fati. Fanii credeau că îi va călca pe urme, clubul a crezut la fel și i-a dat numărul 10 când Messi a plecat de Barcelona. Vara aceasta a plecat oficial de la Barcelona la AS Monaco, club la care a fost împrumutat în ultimul sezon. Rămâne cel mai tânăr marcator din istoria Barcelonei, la 16 ani și 304 zile. Însă urmaș al lui Messi? Imposibil.

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