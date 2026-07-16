Radu Drăgușin, entuziasmat după ce a semnat cu Fiorentina: „A fost o alegere foarte ușoară”. Cine l-a convins

Radu Drăgușin este gata pentru o nouă provocare în cariera sa. Fundașul român a revenit în Serie A, acolo unde a fost împrumutat la Fiorentina de Tottenham. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut, cu clauză de cumpărare în anumite condiții pentru alte 17,5 milioane de euro.

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La câteva zile după ce a fost prezentat oficial, Radu Drăgușin a susținut și o conferință de presă și a dezvăluit că directorul sportiv Fabio Paratici l-a convins foarte repede să accepte oferta celor de la Fiorentina.

Radu Drăgușin, după ce a semnat cu Fiorentina: „Vreau să îmi demonstrez valoarea”

Drăgușin nu a uitat-o nici pe Tottenham, căreia i-a mulțumit pentru perioada petrecută la Londra și a dezvăluit și că au mai existat discuții în iarnă pentru a o părăsi pe Spurs. Acum, fundașul român e gata să își demonstreze valoarea la revenirea în Serie A:

„Negocierile din această vară au început cu un telefon de la directorul sportiv Fabio Paratici, pe care îl cunoșteam foarte bine. Faptul că el este aici a facilitat transferul, iar pentru mine a fost mai ușor să aleg această destinație, a influențat decizia mea finală de a veni la Fiorentina.

Vreau să răsplătesc pe teren încrederea pe care a avut-o în mine. Am ales Fiorentina pentru că are un proiect prin care dorește să dezvolte jucătorii și să realizeze lucruri importante. A fost o alegere foarte ușoară.