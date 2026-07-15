Fotbalistul de la FCSB e gata de plecare: “Nu vreau să fac scandal!”

Unul dintre jucătorii cei mai vechi de la FCSB, care a pus umărul la cele două titluri consecutive câştigate, a vorbit despre viitorul său în ziua în care formaţia bucureşteană şi-a prezentat noile echipamente.
Târnovanu a recunoscut că vrea ca echipa sa să fie din nou implicată în partide oficiale, asta pentru că perioada de cantonament este una dificilă, cu două antrenamente pe zi.
FCSB şi-a prezentat noile echipamente. Dorinţa pe care Ştefan Târnovanu şi-a pus-o
Ştefan Târnovanu a fost surprins de mulţimea de suporteri care a venit într-un mall bucureşean pentru a fi alături de jucătorii de la FCSB în ziua lansării noului echipament.
“Mă simt bine în noul echipament, îmi place. Sunt foarte mulţi suporteri, nu mă aşteptam să fie atât de mulţi. Înseamnă că ceea ce facem e bine, dar faţă de sezonul trecut trebuie o îmbunătăţire. Perioada de cantonament a fost una grea, am avut două antrenamente pe zi, după cum am mai spus îmi plac meciurile şi nu cantonamentele. Aş vrea ca acest echipament să-mi aducă aminte de un nou titlu”, a spus Ştefan Târnovanu.
Ştefan Târnovanu a vorbit despre o posibilă plecare de la FCSB
Portarul, care a fost rezervă în multe partide în stagiunea trecută, în detrimentul lui Matei Popa, a vorbit despre viitorul său şi nu a exclus varianta în care ar putea să se transfere la o altă formaţie, asta dacă propunerea va fi atât în favoarea clubului, cât şi în favoarea sa.
“După cum am spus-o, orice jucător de fotbal își dorește să facă pasul la o echipă mai mare.. Până când nu va veni o ofertă bună pentru echipă şi pentru mine în acelaşi timp o să rămân aici. Mai am contract. Nu există că fac scandal să plec, când va veni momentul o să plec. Uşor nu a fost (n.r. când a fost rezervă), dar cât timp o să fiu la echipa asta o să fac tot ce pot eu mai bine ca să nu iau gol”, a mai spus Târnovanu.
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