Lando Norris, penalizat înaintea Marelui Premiu al Belgiei! Anunțul făcut de McLaren

Lando Norris va avea un weekend dificil la Spa, acolo unde va avea loc Marele Premiu al Belgiei. Campionul mondial în exercițiu a primit o penalizare, chiar înaintea Grand Prix-ului.

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Potrivit comunicatului emis de McLaren, Lando Norris a primit o penalizare de 10 poziții pe grilă, în condițiile în care va beneficia de un nou power unit în acest weekend.

Lando Norris, penalizat înaintea Marelui Premiu al Belgiei

McLaren, care folosește un motor produs de Mercedes, a avut probleme sezonul acesta, iar Norris este nevoit să folosească în Belgia al patrulea power unit al sezonului. În Marele Premiu al Chinei, Norris nu a putut lua startul, după care problemele au reapărut și în Japonia și la Monaco. Fiecare pilot poate schimba de două ori motorul, după care se aplică penalizări.

„Am ales să facem această schimbare în Belgia, pe un circuit unde depășirile sunt, relativ, mai frecvente, spre deosebire de următoarele două curse, din Ungaria și Olanda”, au anunțat cei de la McLaren.

Lando Norris set to take 10-place grid penalty after exceeding power unit allocation

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— Formula 1 (@F1) July 16, 2026