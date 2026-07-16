Bogdan Andone nu se teme înainte de FCSB – FC Argeş: „Ştiu ambiţiile lui Gigi Becali”

Antrenorul echipei FC Argeş, Bogdan Andone, a declarat, joi, într-o conferinţa de presă, că echipa sa trebuie să fie pregătită de la primul meci şi să facă un joc bun cu un rezultat pozitiv cu FCSB, din noul sezon al Ligii 1. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

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‘‘Este un sezon diferit faţă de anul trecut, pentru că anul trecut veneam după o promovare din Liga a II-a şi eram consideraţi o echipă nou promovată, dar acum este cu totul altceva, venim după un sezon de Liga 1, cu play-off şi cu o semifinală de Cupă a României, aşa că toată lumea ne va trata cu maximă seriozitate şi va trebui să fim pregătiţi încă de la primul meci, adică de mâine ca să fim la un nivel bun’‘, a spus Andone.

Bogdan Andone nu se teme înainte de FCSB – FC Argeş

Întrebat despre adversara de vineri, antrenorul echipei piteştene a spus: ”Nu îmi place să vorbesc despre adversar, fiecare are strategia sa, cu siguranţă se vor întări şi sunt convins de acest lucru, îl cunosc foarte bine pe domnul Mihai Stoica, cunosc foarte bine şi ambiţiile domnului George Becali, cu siguranţă vor mai face achiziţii.

A fost o perioadă foarte scurtă de vacanţă şi de pregătire, poate şi această întârziere în transferuri, nu doar la ei, dar şi noi suntem în aceeaşi situaţie şi de asemenea mai multe echipe, poate doar Universitatea Craiova, care joacă în Liga Campionilor, şi-a făcut achiziţiile pe care şi le-a dorit în vară. Noi încercăm să ne concentrăm la ceea ce avem noi de făcut şi să abordăm meciul de mâine seară cât mai bine din toate punctele de vedere, să încercăm să facem un joc bun şi să facem un rezultat pozitiv”.

Privind concurenţa din cadrul lotului pentru fiecare post, Andone a explicat: ‘‘Din fericire am reuşit să ţinem aproape toţi jucătorii, dar din păcate cu toate eforturile făcute de club, de Dani Coman şi directorul sportiv Sorin Boiangiu nu am reuşit să-l păstrăm pe Adel Bettaieb în continuare la noi, însă este şi normal, el făcând un sezon bun a primit oferte salariale de 3-4 ori mai mari faţă de ce îi putem oferi noi şi este şi normal să se gândească să meargă la alt club.