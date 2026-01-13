Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman
Video

Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman

Înotătorul Darius Coman are o pasiune ascunsă: viteza. Visul lui în 2026 este să se dea pe circuit cu o maşină de mulţi cai putere

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman

Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman

Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman
Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui

Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui

Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui
Jurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii

Jurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii

Jurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie
Jurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România

Jurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România

Jurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui
20:47
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro
20:42
VideoJurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii
20:31
Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Mergem la FIFA”
19:54
Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final
19:22
Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie”
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 4 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 5 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”