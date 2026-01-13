Jurnal Antena Sport | Viteza este pasiunea ascunsă a înotătorului Darius Coman - Antena Sport

Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie”

Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final

Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Mergem la FIFA”

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro

Video Jurnal Antena Sport | Hromada vrea titlul cu Rapid de ziua lui

“Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român

Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”

Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni”

Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor

Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”

Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”