Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic - Antena Sport

În anul 2011, FCSB îl cumpăra pe Gabriel Matei de la Pandurii Târgu Jiu pentru suma de 600.000 de euro. Meme Stoica îl vedea atunci drept viitorul fundaş al naţionalei României. Aventura sa la clubul din București nu a fost însă foarte lungă, parcursul acestuia fiind marcat de o serie de accidentări. Gabi Matei a părăsit-o pe FCSB în 2015, a semnat cu FC Brașov, iar de atunci cariera sa a luat-o la vale.

A mai trecut pe la echipe ca Academica Clinceni, Gornik Leczna (Polonia), Zira (Azerbaidjan), Termalica (Polonia), Chiajna, FC Argeș, Vedița Colonești și CS Păulești – club aflat acum într-un imens scandal al mecurilor trucate. În iană, el semnase cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte, formație din Liga a 3-a. Nu a mai ajuns la echipă de ieri, pentru că a fost plasat sub control judiciar. Mai mult, el a şi fost dat afară! Gabi Matei a apucat să joace un singur meci pentru formaţia amintită, dar amical.

Gabi Matei avea un contract de 3.500 de lei pe lună, anunţă fanatik.ro, și va încasa un singur salariu în urma perioadei petrecute la CSO Vălenii de Munte.