Patru echipe pe două locuri de play-off. Toate calculele în lupta infernală pentru Top 6 - Antena Sport

Patru echipe pe două locuri de play-off. Toate calculele în lupta infernală pentru Top 6

Viviana Moraru Publicat: 28 februarie 2026, 0:19

CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA/ Sport Pictures

CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA sunt cele patru echipe rămase în cursa pentru play-off. Acestea se luptă pentru ultimele două locuri rămase neocupate din Top 6.

După primele două meciuri disputate din etapa a 28-a din Liga 1, s-a aflat și a patra echipă calificată matematic în play-off, U Cluj. De asemenea, s-au stabilit și alte două formații care au ieșit din cursa pentru Top 6, Oțelul și Botoșani.

Patru echipe pe două locuri de play-off: luptă infernală pentru CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA

Toate cele patru echipe rămase în cursa pentru play-off mai au câte două meciuri rămase de disputate, pe acest final de sezon regular. CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele aflate la mâna lor în această luptă.

Cu victorii în penultima etapă, atât CFR Cluj, cât și FC Argeș își asigură prezența în Top 6. Clujenii vor avea o deplasare dificilă la Farul, meciul urmând să se dispute sâmbătă, de la ora 20:00. Și piteștenii au un meci complicat în această rundă, urmând să înfrunte Dinamo pe Arena Națională, duminică, de la ora 18:00.

În cazul în care se încurcă în aceste două meciuri, CFR Cluj și FC Argeș rămân în cursa pentru play-off. Cu trei puncte din nouă meciuri, piteștenii sunt siguri de prezența în play-off. De cealaltă parte, trupa lui Daniel Pancu mai are nevoie de două puncte pentru a prinde matematic Top 6.

De cealaltă parte, în cazul celor de la FCSB și UTA, calculele sunt mai complicate. Cele două se înfruntă în etapa a 28-a, iar cine pierde iese din cursa pentru play-off. În caz de egalitate, niciuna dintre cele două echipe nu o mai poate prinde pe CFR Cluj, astfel că se va duela doar cu FC Argeș, în eventualitatea unui pas greșit al piteștenilor cu Dinamo.

Victorii în meciurile cu UTA și U Cluj nu sunt suficiente pentru FCSB în vederea calificării în play-off. Campioana are nevoie fie ca CFR Cluj să obțin maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo, fie ca FC Argeș să obțină maxim două puncte din partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia pentru a prinde Top 6.

În cazul egalității de puncte, primul criteriu de departajare este reprezentat de rezultatele din meciurile directe. În fața campioanei FCSB, la acest capitol au avantaj atât CFR Cluj, cât și FC Argeș. Piteștenii au avantaj și în fața celor de la CFR Cluj.

Programul meciurilor care implică echipele aflate în lupta pentru play-off:

  • Farul – CFR Cluj (sâmbătă, ora 20:00)
  • Dinamo – FC Argeș (duminică, ora 18:00)
  • UTA – FCSB (duminică, ora 21:00)
  • CFR Cluj – Dinamo, FC Argeș – Unirea Slobozia, FCSB – U Cluj și UTA – Metaloglobus, în ultima etapă a sezonului regular (7 martie, ora urmează să fie stabilită ulterior de LPF).

Clasamentul Ligii 1

  • Universitatea Craiova, 56 p
  • Dinamo, 52 p
  • Rapid, 52 p
  • U Cluj, 51 p
  • CFR Cluj, 47 p
  • FC Argeș, 46 p
  • FCSB, 43 p
  • Botoșani, 42 p
  • UTA, 42 p
  • Oțelul, 41 p
  • Farul, 37 p
  • Petrolul, 28 p
  • Csikszereda, 28 p
  • Unirea Slobozia, 24 p
  • Hermannstadt, 20 p
  • Metaloglobus, 11 p
