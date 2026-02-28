Patru echipe pe două locuri de play-off. Toate calculele în lupta infernală pentru Top 6 - Antena Sport

CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA sunt cele patru echipe rămase în cursa pentru play-off. Acestea se luptă pentru ultimele două locuri rămase neocupate din Top 6.

După primele două meciuri disputate din etapa a 28-a din Liga 1, s-a aflat și a patra echipă calificată matematic în play-off, U Cluj. De asemenea, s-au stabilit și alte două formații care au ieșit din cursa pentru Top 6, Oțelul și Botoșani.

Patru echipe pe două locuri de play-off: luptă infernală pentru CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA

Toate cele patru echipe rămase în cursa pentru play-off mai au câte două meciuri rămase de disputate, pe acest final de sezon regular. CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele aflate la mâna lor în această luptă.

Cu victorii în penultima etapă, atât CFR Cluj, cât și FC Argeș își asigură prezența în Top 6. Clujenii vor avea o deplasare dificilă la Farul, meciul urmând să se dispute sâmbătă, de la ora 20:00. Și piteștenii au un meci complicat în această rundă, urmând să înfrunte Dinamo pe Arena Națională, duminică, de la ora 18:00.

În cazul în care se încurcă în aceste două meciuri, CFR Cluj și FC Argeș rămân în cursa pentru play-off. Cu trei puncte din nouă meciuri, piteștenii sunt siguri de prezența în play-off. De cealaltă parte, trupa lui Daniel Pancu mai are nevoie de două puncte pentru a prinde matematic Top 6.