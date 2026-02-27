Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului! - Antena Sport

Petru Parfenov, asociat al lui Valeriu Iftime în compania Elsaco, principalul finanţator al Botoşaniului, a transmis că Leo Grozavu ar putea fi demis după ratarea play-off-ului.
Totodată, Parfenov a tras un semnal de alarmă în privinţa finanţelor clubului, în condiţiile în care Botoşani se confruntă cu un deficit anual de 4-5 milioane de euro.
Asociatul lui Valeriu Iftime nu exclude demiterea lui Grozavu: “E posibil”
Parfenov este membru în Consiliul Director al clubului. El deţine 20% din Elsaco, principalul finanţator al echipei din Liga 1.
„Supărarea e prea mare ca să vorbim acum. Aveam speranțe că vom intra, totuși, în play-off, obiectiv realizabil dacă am fi câștigat la Sibiu. Vom discuta situația într-un Consiliu de Administrație, dar, momentan, atât eu, cât și Valeriu Iftime suntem plecați din țară. Oricum, lăsăm să se așeze lucrurile în seara asta, să nu luăm decizii la cald.
E deschisă orice variantă în acest moment. E posibil să ne oprim cu finanțarea, să aducem alt antrenor, să jucăm cu tineri, fiindcă am văzut ce bine au intrat Ilaș sau Bota. Poate cei cu experiență au ajuns la o saturație.
Povara pe grupul de firme e imensă. Te întrebi dacă merită să faci o cheltuială de patru-cinci milioane de euro pe an. Că e o cheltuială, nu o investiție, fiindcă nu recuperezi banii ăștia. OK, a fost până acum pentru imagine, notorietate, dar să vedem cum putem duce mai departe lucrurile astea. Discuții au mai fost în sensul de a găsi un partener la club”, a declarat Petru Parfenov pentru gsp.ro.
Întrebat despre o posibilă demisie, Leo Grozavu s-a enervat!
După înfrângerea cu Hermannstadt, care a însemnat ratarea matematică a play-off-ului de către Botoşani, Leo Grozavu a fost întrebat despre o posibilă demisie. Antrenorul echipei moldovene s-a enervat. El a transmis că nu se pune problema să demisioneze.
“(n.r: Aţi lua în calcul un şoc?) Ce şoc? Astea sunt întrebări de România. Şocul… în niciun caz”, a spus Leo Grozavu pentru digisport.ro.
Grozavu a transmis şi el că va urma o analiză alături de conducerea clubului, şefii Botoşaniului urmând să decidă ce va urma pentru echipa moldoveană, care se pregăteşte de play-out.
Hermannstadt – Botoşani 3-1. Moldovenii au ratat matematic play-off-ul
FC Hermannstadt a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 3-1 (2-0), vineri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în primul meci din etapa a 29-a a Ligii 1. În urma acestui meci, FC Botoşani a ratat matematic play-off-ul în acest sezon.
Sibienii s-au impus prin golurile marcate de Bojidar Ciorbadjiski (17), Cristian Neguț (32) și Aurelian Chițu (50), în timp ce golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Mihai Bordeianu (59). Fundașul bulgar Ciorbadjiski, care a mai jucat la FCSB, a înscris primul său gol în Liga 1.
Neguț a primit al doilea cartonaș galben în timp ce se afla pe banca de rezerve, după ce fusese înlocuit (90+3). FC Botoșani a ajuns la trei înfrângeri consecutive. Mai mult, în 8 meciuri, FC Botoşani a acumulat numai 4 puncte.
FC Hermannstadt a încheiat o serie de patru înfrângeri consecutive. În tur, FC Botoșani câştigase cu 2-0 partida cu Hermannstadt.
