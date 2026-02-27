Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului!

Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 23:19

Comentarii
Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului!

Leo Grozavu pe banca Botoşaniului, la un meci / Sport Pictures

Petru Parfenov, asociat al lui Valeriu Iftime în compania Elsaco, principalul finanţator al Botoşaniului, a transmis că Leo Grozavu ar putea fi demis după ratarea play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totodată, Parfenov a tras un semnal de alarmă în privinţa finanţelor clubului, în condiţiile în care Botoşani se confruntă cu un deficit anual de 4-5 milioane de euro.

Asociatul lui Valeriu Iftime nu exclude demiterea lui Grozavu: “E posibil”

Parfenov este membru în Consiliul Director al clubului. El deţine 20% din Elsaco, principalul finanţator al echipei din Liga 1.

Supărarea e prea mare ca să vorbim acum. Aveam speranțe că vom intra, totuși, în play-off, obiectiv realizabil dacă am fi câștigat la Sibiu. Vom discuta situația într-un Consiliu de Administrație, dar, momentan, atât eu, cât și Valeriu Iftime suntem plecați din țară. Oricum, lăsăm să se așeze lucrurile în seara asta, să nu luăm decizii la cald.

E deschisă orice variantă în acest moment. E posibil să ne oprim cu finanțarea, să aducem alt antrenor, să jucăm cu tineri, fiindcă am văzut ce bine au intrat Ilaș sau Bota. Poate cei cu experiență au ajuns la o saturație.

Reclamă
Reclamă

Povara pe grupul de firme e imensă. Te întrebi dacă merită să faci o cheltuială de patru-cinci milioane de euro pe an. Că e o cheltuială, nu o investiție, fiindcă nu recuperezi banii ăștia. OK, a fost până acum pentru imagine, notorietate, dar să vedem cum putem duce mai departe lucrurile astea. Discuții au mai fost în sensul de a găsi un partener la club”, a declarat Petru Parfenov pentru gsp.ro.

Întrebat despre o posibilă demisie, Leo Grozavu s-a enervat!

După înfrângerea cu Hermannstadt, care a însemnat ratarea matematică a play-off-ului de către Botoşani, Leo Grozavu a fost întrebat despre o posibilă demisie. Antrenorul echipei moldovene s-a enervat. El a transmis că nu se pune problema să demisioneze.

“(n.r: Aţi lua în calcul un şoc?) Ce şoc? Astea sunt întrebări de România. Şocul… în niciun caz”, a spus Leo Grozavu pentru digisport.ro.

Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă

Grozavu a transmis şi el că va urma o analiză alături de conducerea clubului, şefii Botoşaniului urmând să decidă ce va urma pentru echipa moldoveană, care se pregăteşte de play-out.

Hermannstadt – Botoşani 3-1. Moldovenii au ratat matematic play-off-ul

FC Hermannstadt a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 3-1 (2-0), vineri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în primul meci din etapa a 29-a a Ligii 1. În urma acestui meci, FC Botoşani a ratat matematic play-off-ul în acest sezon.

Sibienii s-au impus prin golurile marcate de Bojidar Ciorbadjiski (17), Cristian Neguț (32) și Aurelian Chițu (50), în timp ce golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Mihai Bordeianu (59). Fundașul bulgar Ciorbadjiski, care a mai jucat la FCSB, a înscris primul său gol în Liga 1.

Neguț a primit al doilea cartonaș galben în timp ce se afla pe banca de rezerve, după ce fusese înlocuit (90+3). FC Botoșani a ajuns la trei înfrângeri consecutive. Mai mult, în 8 meciuri, FC Botoşani a acumulat numai 4 puncte.

FC Hermannstadt a încheiat o serie de patru înfrângeri consecutive. În tur, FC Botoșani câştigase cu 2-0 partida cu Hermannstadt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
23:14
„Bem o bere”. Alexandru Chipciu, savuros după ce U Cluj s-a calificat în play-off: „Nu mai fac party, sunt cam bătrân”
22:51
Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off!
22:50
LIVE VIDEOSporting – Estoril se joacă ACUM. Porto, victorie cu emoții cu Arouca
22:26
Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: “Merităm”! Ce a spus despre titlu
22:20
Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea”
22:10
Foto“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial