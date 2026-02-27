„Bem o bere”. Alexandru Chipciu, savuros după ce U Cluj s-a calificat în play-off: „Nu mai fac party, sunt cam bătrân” - Antena Sport

Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off. Clujenii au învins-o categoric pe Oțelul, scor 4-0, și au acumulat 51 de puncte.
Alexandru Chipciu a recunoscut că rezultatul este o ușurare, dat fiind faptul că U Cluj s-a calificat pentru al doilea sezon la rând în play-off. Fundașul „Șepcilor roșii” a recunoscut însă că nu se va bucura prea mult, deoarece trebuie să se refacă în vederea meciului cu Hermannstadt, din sferturile Cupei României.
Alexandru Chipciu, prima reacție după U Cluj – Oțelul 4-0
Alexandru Chipciu a mai declarat că nu se gândește la titlu, deși U Cluj s-a apropiat la cinci puncte de liderul Universitatea Craiova, înainte de înjumătățirea punctelor. Fundașul a subliniat că echipa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să lupte pentru victorie în fiecare meci care va urma.
În Liga 1, U Cluj o va înfrunta pe FCSB în ultima etapă a sezonului regular. Campioana are nevoie de o victorie pentru a forța calificarea în play-off.
„E o ușurare, o simțeam tensiunea în corp. E frustrant să faci 48 de puncte și să nu fii sigur că ești în play-off. Aveam teama că puteam aveam 48-49 și să nu fim în play-off. Simțeam echipa, eram bine. Toată atmosfera de azi, șoferii de autobuz, claxoane, se simțea că e greu să ne bată vreo echipă. După ce am făcut 52 de puncte anul trecut, iar am atins una dintre cele mai mari performanțe din istoria clubului. Rămânem în continuare concentrați, să luăm puncte, vedem ce va fi.
Am primit multe mesaje, că ne batem la titlu. În momentele astea trebuie să fim echilibrați, să ne gândim la următorul meci. Bem o bere, stăm la saună. E trist că nu poți să te bucuri, ca suporter te poți bucura mai mult, dar ca fotbalist nu te poți bucura prea mult. Hermannstadt mi se pare echipă bună, vom avea un meci foarte greu în sferturi. Nu mă gândesc deloc că sunt meciuri ușoare. Am jucat cu Csikszereda și putea fi 2-0 pentru ei, nu mai vorbeam de play-off.
Ne bucurăm acum câteva ore, sunt și singur acasă, a plecat soția cu fetele. Adică sunt cu mama și încă două. Nu mai fac party, sunt cam bătrân. Trebuie să mă refac. Sunt trei puncte foarte importante, ne-am eliberat de presiune. Suporterii și-au dat seama de moment și au fost vreo 10-12.000. Erau și ei încrezători, avem nevoie și în play-off să fie alături de noi.
Când atingi vârste mai înainte, e mai greu în lateral decât în centru. Clar fac pașii mult mai corecți decât i-am făcut vreodată, dar nu-mi iau deloc meritele. De mic am avut calitățile astea fizice, la viteză, făceam concursuri școlare. Și forța, oricât ai lucra-o, e greu să ai forță. Când dau testele, sunt acolo, puțin peste medie. Creierul a învățat să fie eficient. Soția mi-a zis la meciul cu CFR să mă enervez, că atunci când mă enervez fac mai mult. Dar când e 3-0, creierul se obișnuiește să facă ce trebuie”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro, după U Cluj – Oțelul 4-0.
