„Mizerii”. Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB” - Antena Sport

Jucătorii de la Oțelul, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Președintele de la Oțelul a răbufnit în direct, după eșecul categoric cu U Cluj, scor 0-4, din etapa a 28-a din Liga 1. Cristi Munteanu a avut un discurs dur, cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse echipei sale.

Concret, Cristi Munteanu le-a dat replica celor care credeau că Oțelul va lupta și pentru FCSB în meciul cu U Cluj. În cazul în care clujenii nu se impuneau în fața gălățenilor, ar fi putut pierde locul de play-off în favoarea campioanei, după duelul direct din ultima etapă a sezonului regular.

Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj

Cristi Munteanu s-a declarat extrem de dezamăgit de cei care considerau că Oțelul apără interesele celor de la FCSB, amintind și de discuțiile apărute în urma înfrângerii suferite de gălățeni cu roș-albaștrii.

Despre meciul cu U Cluj, președintele de la Oțelul a transmis că formația din Ardeal a fost net superioară. După victoria obținută, clujenii și-au asigurat matematic prezența în play-off.

„Înainte de meci a fost faptul că suntem echipa care jucăm pentru FCSB. Dacă mă întrebi pe mine, o mizerie ce s-a scris și înaintea meciului cu FCSB de la Galați și după. Ăștia sunt oamenii care m-au dezamăgit crunt.