„Mizerii”. Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB” - Antena Sport

„Mizerii". Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB"

„Mizerii". Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB"

„Mizerii”. Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB”

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 23:27

Mizerii”. Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: Eram echipa care juca pentru FCSB”

Jucătorii de la Oțelul, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Președintele de la Oțelul a răbufnit în direct, după eșecul categoric cu U Cluj, scor 0-4, din etapa a 28-a din Liga 1. Cristi Munteanu a avut un discurs dur, cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse echipei sale.

Concret, Cristi Munteanu le-a dat replica celor care credeau că Oțelul va lupta și pentru FCSB în meciul cu U Cluj. În cazul în care clujenii nu se impuneau în fața gălățenilor, ar fi putut pierde locul de play-off în favoarea campioanei, după duelul direct din ultima etapă a sezonului regular.

Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj

Cristi Munteanu s-a declarat extrem de dezamăgit de cei care considerau că Oțelul apără interesele celor de la FCSB, amintind și de discuțiile apărute în urma înfrângerii suferite de gălățeni cu roș-albaștrii.

Despre meciul cu U Cluj, președintele de la Oțelul a transmis că formația din Ardeal a fost net superioară. După victoria obținută, clujenii și-au asigurat matematic prezența în play-off.

„Înainte de meci a fost faptul că suntem echipa care jucăm pentru FCSB. Dacă mă întrebi pe mine, o mizerie ce s-a scris și înaintea meciului cu FCSB de la Galați și după. Ăștia sunt oamenii care m-au dezamăgit crunt.

Referitor la meciul din seara asta, am fost depășiți la toate capitolele. Ne-a depășit U Cluj, care a fost mai bună decât noi la orice capitol și fără comentarii. Dar băieții noștri sunt aceiași care au adunat 41 de puncte. Din păcate, e accidentat și Nuno Pedro, care e omul-cheie la mijlocul terenului.

Vreau să îi felicit pe jucători, mai puțin în meciul din această seară. Mai avem un meci și îmi doresc să terminăm acest sezon cu 44 de puncte în sezonul regular și, dacă mă întrebați pe mine, suntem pe locul 15 din punct de vedere al bugetului în campionat”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro, după U Cluj – Oțelul 4-0.

1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: "A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute" 5 Reacţia "U" Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: "Multă lume implicată. Schimbau mii de euro"
