Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off!

Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 22:51

Comentarii
Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off!

Cristiano Bergodi, vesel, la un meci din Liga 1 / Sport Pictures

Suspendat, Cristiano Bergodi (61 de ani) nu şi-a putut conduce de pe margine echipa în meciul în urma căruia U Cluj a obţinut calificarea matematică în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi fără el, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, pe care a învins-o cu 4-0. Macalou, Lukic, Coubiş şi Drammeh au marcat pentru U. “Şepcile roşii” au mai avut o bară, prin Nistor şi un gol anulat, pe motiv de offside, al lui Fabry.

Ce le-a transmis Cristiano Bergodi fotbaliştilor săi după ce U Cluj s-a calificat în play-off

După performanţa înregistrată de U, calificarea în play-off pentru al doilea sezon consecutiv, secundul lui Cristiano Bergodi, Eugen Cebotaru, a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul italian fotbaliştilor săi după victoria la scor cu Oţelul.

“Le mulţumeşte şi le transmite salutări (n.r: Cristiano Bergodi, jucătorilor săi)”, a dezvăluit Eugen Cebotaru pentru digisport.ro.

Cebotaru a dezvăluit şi că va urma o petrecere a celor de la U Cluj după această performanţă “Da, cu siguranţă (n.r: va fi o petrecere). Le-a transmis deja băieţilor (n.r: Bergodi) că e foarte mândru. S-a văzut bucuria lor, sclipirea lor”, a mai spus secundul lui Bergodi.

Reclamă
Reclamă

Cristiano Bergodi a fost suspendat timp de o lună şi amendat cu 10.000 de lei pentru scenele reprobabile de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. El va reveni pe banca lui U după jumătatea lunii martie, primind suspendarea minimă.

U Cluj – Oţelul 4-0. “Şepcile roşii” au obţinut calificarea matematică în play-off

Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.

Au marcat Macalou ‘4, Lulic ’27, Coubiş ’70 şi Drammeh ’75. În minutul 86, un gol al gazdelor a fost anulat pentru offside.

Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă

U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia ’79), Bic (Codrea ’78) – Macalou (El Sawy ’79), Nistor (Fabry ’78), Mendy (Stanojev ’69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)

Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu ’71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu ’89), Andrezinho (Paz ’59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: / Rus ’75, Lameira ‘77

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Florin Mazilu

Observator: Octavian Şovre

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat noaptea la hotel de o jurnalistă româncă
Fanatik.ro
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat noaptea la hotel de o jurnalistă româncă
22:26
Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: “Merităm”! Ce a spus despre titlu
22:20
Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea”
22:10
Foto“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii
21:52
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană
21:45
U Cluj – Oţelul 4-0. Echipa lui Bergodi s-a calificat în play-off în stil mare! Show total cu gălăţenii
21:39
VideoJurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial