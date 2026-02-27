Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off! - Antena Sport

Suspendat, Cristiano Bergodi (61 de ani) nu şi-a putut conduce de pe margine echipa în meciul în urma căruia U Cluj a obţinut calificarea matematică în play-off.

Chiar şi fără el, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, pe care a învins-o cu 4-0. Macalou, Lukic, Coubiş şi Drammeh au marcat pentru U. “Şepcile roşii” au mai avut o bară, prin Nistor şi un gol anulat, pe motiv de offside, al lui Fabry.

Ce le-a transmis Cristiano Bergodi fotbaliştilor săi după ce U Cluj s-a calificat în play-off

După performanţa înregistrată de U, calificarea în play-off pentru al doilea sezon consecutiv, secundul lui Cristiano Bergodi, Eugen Cebotaru, a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul italian fotbaliştilor săi după victoria la scor cu Oţelul.

“Le mulţumeşte şi le transmite salutări (n.r: Cristiano Bergodi, jucătorilor săi)”, a dezvăluit Eugen Cebotaru pentru digisport.ro.

Cebotaru a dezvăluit şi că va urma o petrecere a celor de la U Cluj după această performanţă “Da, cu siguranţă (n.r: va fi o petrecere). Le-a transmis deja băieţilor (n.r: Bergodi) că e foarte mândru. S-a văzut bucuria lor, sclipirea lor”, a mai spus secundul lui Bergodi.