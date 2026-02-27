Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off! - Antena Sport

Suspendat, Cristiano Bergodi (61 de ani) nu şi-a putut conduce de pe margine echipa în meciul în urma căruia U Cluj a obţinut calificarea matematică în play-off.
Chiar şi fără el, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, pe care a învins-o cu 4-0. Macalou, Lukic, Coubiş şi Drammeh au marcat pentru U. “Şepcile roşii” au mai avut o bară, prin Nistor şi un gol anulat, pe motiv de offside, al lui Fabry.
Ce le-a transmis Cristiano Bergodi fotbaliştilor săi după ce U Cluj s-a calificat în play-off
După performanţa înregistrată de U, calificarea în play-off pentru al doilea sezon consecutiv, secundul lui Cristiano Bergodi, Eugen Cebotaru, a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul italian fotbaliştilor săi după victoria la scor cu Oţelul.
“Le mulţumeşte şi le transmite salutări (n.r: Cristiano Bergodi, jucătorilor săi)”, a dezvăluit Eugen Cebotaru pentru digisport.ro.
Cebotaru a dezvăluit şi că va urma o petrecere a celor de la U Cluj după această performanţă “Da, cu siguranţă (n.r: va fi o petrecere). Le-a transmis deja băieţilor (n.r: Bergodi) că e foarte mândru. S-a văzut bucuria lor, sclipirea lor”, a mai spus secundul lui Bergodi.
Cristiano Bergodi a fost suspendat timp de o lună şi amendat cu 10.000 de lei pentru scenele reprobabile de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. El va reveni pe banca lui U după jumătatea lunii martie, primind suspendarea minimă.
U Cluj – Oţelul 4-0. “Şepcile roşii” au obţinut calificarea matematică în play-off
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
Au marcat Macalou ‘4, Lulic ’27, Coubiş ’70 şi Drammeh ’75. În minutul 86, un gol al gazdelor a fost anulat pentru offside.
U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia ’79), Bic (Codrea ’78) – Macalou (El Sawy ’79), Nistor (Fabry ’78), Mendy (Stanojev ’69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)
Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu ’71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu ’89), Andrezinho (Paz ’59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint
Cartonaşe galbene: / Rus ’75, Lameira ‘77
Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Iulian Dima, Florin Mazilu
Observator: Octavian Şovre
