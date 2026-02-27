Porto - Arouca (20:45) și Sporting - Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal - Antena Sport

Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) sunt meciurile care deschid etapa a 24-a din Liga Portugal. Ambele confruntări vor fi live video în AntenaPLAY.
Porto țintește victoria pe teren propriu, în meciul cu Arouca, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. „Dragonii” au 62 de puncte, după 23 de meciuri jucate.
Abonații AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din Liga Portugal.
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO
Porto a învins-o la limită pe Rio Ave, scor 1-0, în runda trecută din Liga Portugal. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Froholdt.
Pe locul secund în Liga Portugal se clasează Sporting, care e la patru puncte distanță de liderul Porto. Campioana en-titre a învins-o pe Moreirense, scor 3-0, în runda trecută.
În această etapă, Benfica lui Jose Mourinho se va duela cu Gil Vicente luni, de la ora 22:15. „Vulturii” vin după eliminarea suferită în Champions League, cu Real Madrid.
Programul complet al etapei a 24-a din Liga Portugal:
Vineri:
- Porto – Arouca, ora 20:45
- Sporting – Estoril, ora (22:45)
Sâmbătă:
- AFS – Estrela, ora 17:30
- Nacional – Braga, ora 20:00
- Guimaraes – Alverca, ora 22:30
Duminică:
- Tondela – Santa Clara, ora 17:30
- Casa Pia – Moreirense, ora 20:00
- Rio Ave – Famalicao, ora 22:30
Luni:
- Gil Vicente – Benfica, ora 22:15
- Porto, victorie la limită cu Rio Ave. „Dragonii” s-au distanțat în fruntea campionatului
- Fanii lui Braga au oprit meciul cu Guimaraes cu torţe şi artificii! Scene incredibile în Liga Portugal
- Bijuterie în Benfica – AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0
- Sporting – Famalicao 1-0. Campioana en-titre dă lovitura pe finalul meciului și se apropie de FC Porto
- FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto