Porto - Arouca (20:45) și Sporting - Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal - Antena Sport

Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 19:13

Jucătorii de la FC Porto, în timpul unui meci / Profimedia

Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) sunt meciurile care deschid etapa a 24-a din Liga Portugal. Ambele confruntări vor fi live video în AntenaPLAY.

Porto țintește victoria pe teren propriu, în meciul cu Arouca, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. „Dragonii” au 62 de puncte, după 23 de meciuri jucate.

Abonații AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din Liga Portugal.

Porto a învins-o la limită pe Rio Ave, scor 1-0, în runda trecută din Liga Portugal. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Froholdt.

Pe locul secund în Liga Portugal se clasează Sporting, care e la patru puncte distanță de liderul Porto. Campioana en-titre a învins-o pe Moreirense, scor 3-0, în runda trecută.

În această etapă, Benfica lui Jose Mourinho se va duela cu Gil Vicente luni, de la ora 22:15. „Vulturii” vin după eliminarea suferită în Champions League, cu Real Madrid.

Programul complet al etapei a 24-a din Liga Portugal:

Vineri: 

  • Porto – Arouca, ora 20:45 
  • Sporting – Estoril, ora (22:45) 

Sâmbătă:  

  • AFS – Estrela, ora 17:30 
  • Nacional – Braga, ora 20:00 
  • Guimaraes – Alverca, ora 22:30 

Duminică: 

  • Tondela – Santa Clara, ora 17:30 
  • Casa Pia – Moreirense, ora 20:00 
  • Rio Ave – Famalicao, ora 22:30 

Luni: 

  • Gil Vicente – Benfica, ora 22:15 
