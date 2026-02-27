Porto - Arouca (20:45) și Sporting - Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal - Antena Sport

Jucătorii de la FC Porto, în timpul unui meci / Profimedia

Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) sunt meciurile care deschid etapa a 24-a din Liga Portugal. Ambele confruntări vor fi live video în AntenaPLAY.

Porto țintește victoria pe teren propriu, în meciul cu Arouca, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. „Dragonii” au 62 de puncte, după 23 de meciuri jucate.

Porto a învins-o la limită pe Rio Ave, scor 1-0, în runda trecută din Liga Portugal. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Froholdt.

Pe locul secund în Liga Portugal se clasează Sporting, care e la patru puncte distanță de liderul Porto. Campioana en-titre a învins-o pe Moreirense, scor 3-0, în runda trecută.