De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: "Acum pare un fraier" - Antena Sport

Cristi Chivu şi Inter au avut parte de o eliminare surprinzătoare din UEFA Champions League. Înaintea duelului din Serie A, dintre Inter și Genoa, Daniele De Rossi a făcut câteva declaraţii care îl vizează pe tehnicianul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De Rossi consideră că eliminarea europeană schimbă rapid modul în care sunt percepuţi antrenorii. O dovadă în acest sens este situaţia în care a ajuns Cristi Chivu.

„Inter e o echipă care câștigă constant în campionat pentru că are un obiectiv. Unul le-a scăpat, celălalt este încă viu și puternic. Vor dori să ne învingă și să-și mențină seria de victorii. O echipă puternică și motivată, iar apoi mai este și cel mai periculos lucru: orgoliul rănit al campionilor. Vor dori să șteargă eliminarea din Liga Campionilor.

(n.r. că Bodo/Glimt a arătat că apărarea și contraatacul nu sunt cuvinte murdare) Sunt de acord că nu sunt. Bodo a arătat intensitate și dedicare în apărare și la recuperarea mingii. Inter merita să câștige acel meci, dar este reductiv să etichetezi Bodo doar prin acele două cuvinte.

Acum antrenorul lui Bodo pare un om de știință, iar Chivu un fraier. Dar Inter putea foarte bine să câștige meciul. Meritul îi revine lui Bodo pentru calificare, însă sperăm să știm și noi să ne valorificăm punctele forte. Știm cifrele Interului la fazele fixe. Este o altă armă pentru ei, iar măreția Interului constă tocmai în capacitatea de a marca în atât de multe moduri și cu atât de mulți jucători. Probabil este cea mai puternică echipă din campionat, noi nu putem decât să ne pregătim cât mai bine pe baza fundamentelor lor și să nu ne abatem de la ceea ce știm că ne poate ajuta să le facem rău”, a declarat De Rossi, potrivit presei din Italia.