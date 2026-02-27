Cum a luat naștere rețeaua de blaturi de la Păulești? Detalii din anchetă: "Gabi Matei, de acord de la început" - Antena Sport

Încep să apară noi detalii din ancheta ce vizează modul în care CS Păulești a trucat meciuri din Liga a 3-a pentru a obține sume de bani din pariuri.

Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, identificați drept finanțatorii clubului, ar fi intrat în club cu ideea clară că este nevoie să “trântească” meciuri pentru a strânge fonduri ca în final să se poată lupta pentru promovare în eșalonul secund, iar Gabi Matei a fost unul dintre cei implicați în schemă, el acceptând de la bun început toată ideea.

Informații din ancheta desfășurată în jurul echipei CS Păulești

Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul clubului CS Păuleşti sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive.

Suspecţii ar fi obţinut foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei, iar joi au venit și primele sentințe. Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, Gabi Matei și Marius Sanda vor fi cercetați sub control judiciar, iar Raul Papp cercetat în stare de libertate, ultimii trei menționați fiind fotbaliști.

Potrivit surselor gsp.ro, în anchetă s-a descoperit că cei doi impresari identificați drept finanțatori s-au gândit de la început la schema de blaturi, iar “Gabi Matei a fost de acord de la bun început”. În plus, s-a aflat și modul favorit în care echipa paria, și anume o combinație de pe bilet care să includă următoarele: