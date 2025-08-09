Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu - Antena Sport

Închide meniul
Marco Leu a făcut praf maşina de 300.000 de euro primită de la tatăl său, în etapa de Super Rally de la Timişoara, dedicată memoriei fostului mare campion. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit

20:11
LIVE SCOREUTA – Farul 2-1. A înscris și Pospelov! Arădenii, la un pas de o victorie importantă
20:08
VideoJurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal
19:58
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma
19:49
Newcastle – Atletico Madrid 0-2. Amical “de lux” s-a văzut în AntenaPLAY
19:24
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor
18:59
Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!”
