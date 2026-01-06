Salariul cu care Marius Şumudică îl ademeneşte pe Octavian Popescu la Al-Okhdood - Antena Sport

Închide meniul
Salariul cu care Marius Şumudică îl ademeneşte pe Octavian Popescu la Al-Okhdood

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 12:07

Octavian Popescu, în timpul meciului dintre FCSB şi Rangers / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Marius Şumudică s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar Becali l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu. Becali a povestit şi cu ce salariu vrea Şumudică să-l ademenească la arabi pe Popescu. Suma e tentantă: 200.000 de euro pentru şase luni! Mai rămâne doar ca fotbalistul să-şi dea acordul.

“A vrut Şumudică, m-a întrebat de Thiam şi de încă unul, nu vă spun numele. Thiam se antrenează bine, dă goluri. Bun, nu îl mai dăm. Şi atunci am zis să îl ia pe George Popescu. Să îl ia, dar să vorbească cu el, să vadă dacă vrea să meargă. Nu m-am lămurit, e vorba că îl vede cineva acolo, îşi dă un restart, îl vede cineva şi dă 20 de milioane pe el. El are talent de 20 de milioane. Am încredere în Şumudică. Şi el a zis că are încredere în el, pe bandă stângă. Ei nici nu au bani de cheltuială, am cerut 150.000 pentru împrumut, 5 luni de zile. Îi dă şi lui vreo 200.000. Îi fac reducere lui Şumudică, poate am noroc cu el”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

