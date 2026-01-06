Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal - Antena Sport

Jannik Sinner, cu trofeul de la Australian Open - Profimedia Images

Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP.

Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.

Premii record la Australian Open

Jucătorii învinşi în prima rundă vor primi 150.000 de dolari australieni (85.000 de euro), în timp ce cei eliminaţi în prima rundă a calificărilor vor primi 40.500 de dolari australieni (23.000 de euro).

Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat că acest lucru reflectă angajamentul Tennis Australia (Federaţia australiană) de a sprijini carierele la toate nivelurile, de la aspiranţi la campioni de Grand Slam.

“Prin creşterea premiilor în bani cu 55% din 2023 şi îmbunătăţirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este viabil pentru toţi concurenţii”, a spus oficialul australian.