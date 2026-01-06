Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal - Antena Sport

Home | Tenis | Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal

Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal

Dan Roșu Publicat: 6 ianuarie 2026, 12:20

Comentarii
Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal

Jannik Sinner, cu trofeul de la Australian Open - Profimedia Images

Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.

Premii record la Australian Open

Jucătorii învinşi în prima rundă vor primi 150.000 de dolari australieni (85.000 de euro), în timp ce cei eliminaţi în prima rundă a calificărilor vor primi 40.500 de dolari australieni (23.000 de euro).

Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat că acest lucru reflectă angajamentul Tennis Australia (Federaţia australiană) de a sprijini carierele la toate nivelurile, de la aspiranţi la campioni de Grand Slam.

“Prin creşterea premiilor în bani cu 55% din 2023 şi îmbunătăţirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este viabil pentru toţi concurenţii”, a spus oficialul australian.

Reclamă
Reclamă

“Prin sprijinirea jucătorilor de la toate nivelurile, construim baze de talente mai ample şi poveşti mai captivante pentru fani”, a conchis acesta.

Turneul va debuta la Melbourne Park pe 18 ianuarie, cu Jannik Sinner şi Madison Keys apărându-şi titlurile.

Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în OradeaReacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
15:23
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s
14:53
NEWS ALERTFC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
14:50
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
14:36
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
14:32
FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
14:22
VIDEO“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB