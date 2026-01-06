Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. "Poate va avea de suferit la început" - Antena Sport

Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United, pentru 7 milioane de dolari. Atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani şi jumătate cu americanii.
Chiar dacă nu a făcut referire la viitorul lui Munteanu la echipa naţională a României, selecţionerul a susţinut că acest transfer poate duce la rezolvarea problemelor pe care acesta le-a avut la Cluj. Pe de altă parte, Il Luce îl avertizează pe Munteanu legat de valoarea MLS.
Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS
“A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească.
Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta.
(n.r. dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit) Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește. (n.r. dacă va fi afectată convocarea la națională) Nu are nicio legătură, vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.
Gigi Becali: “Niciodată nu am oferit atât pentru Louis Munteanu”
Gigi Becali a dezvăluit că el era dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, una record pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că CFR Cluj a încasat șase milioane de euro în schimbul atacantului.
„Este extraordinar dacă de la 3 jumate, tu iei 6, atunci e super. Da ce să mă bag eu, e treaba lor. Nu vreau, lasă oamenii. E treaba lor. Dacă le convine aşa, atunci e bine. El e fotbalist de fotbalist. Am făcut ofertă de 4 milioane pentru el. Am ajuns la 4 jumate. Nu am făcut niciodată o ofertă atât de mare. A fost Coman, care a costat 2 milioane, plus 1 milion bonusurile. Cel mai scump a fost Coman.
Nu știu eu, dacă așa le convine lor, atunci aşa este (n.r. legat de suma de transfer). Dar nu mai vreau, ce să comentez eu? Ce câștig?“, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
