Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. "Poate va avea de suferit la început" - Antena Sport

Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United, pentru 7 milioane de dolari. Atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani şi jumătate cu americanii.

Chiar dacă nu a făcut referire la viitorul lui Munteanu la echipa naţională a României, selecţionerul a susţinut că acest transfer poate duce la rezolvarea problemelor pe care acesta le-a avut la Cluj. Pe de altă parte, Il Luce îl avertizează pe Munteanu legat de valoarea MLS.

Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS

“A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească.

Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta.

(n.r. dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit) Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește. (n.r. dacă va fi afectată convocarea la națională) Nu are nicio legătură, vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.