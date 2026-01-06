Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: "Nu va fi ușor" - Antena Sport

Radu Drăgușin (23 de ani) are şanse minime să fie titular la Tottenham şi ia în calcule să fie împrumutat de clubul englez în această iară. Italienii scriu că în ultima perioadă clubul Fiorentina insistă pentru aducerea românului. Situaţia critică în care se află echipa, pe locul 18 din 20, în Serie A, nu este însă pe placul lui Radu Drăguşin, mai spun italienii.

„Visul lui Fabio Paratici (n.r. – director sportiv Fiorentina) e aducerea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Dar nu va fi ușor ca jucătorul să fie convins să îmbrace tricoul viola. E nevoie de muncă de convingere pentru aducerea sa, întrucât Drăgușin n-a fost niciodată entuziasmat de ideea de juca pentru o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Desigur, antrenorul Vanoli trebuie să-și dea OK-ul pentru această mutare, dar abia după ce va afla și poziția românului și disponibilitatea sa pentru a juca pentru o formație în criză, cum e Fiorentina, la ora actuală“, a notat violanews.com.

Tottenham ar vrea să-l transfere definitiv

Cu toate acestea, englezii notează că Tottenham ar fi de acord să-l cedeze definitiv pe Radu Drăguşin, în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Londonezii au plătit suma de 25 de milioane de euro în schimbul românului, în iarna lui 2024.

“Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm. Fundașul central și cei de la Spurs sunt interesați să găsească cea mai bună soluție de viitor. Tottenham a transmis clar că nu dorește să-l împrumute pe fundașul central, însă ar putea fi tentați de un transfer definitiv dacă va sosi o ofertă potrivită”, au notat englezii de la spurs-web.com.