Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: "Nu va fi ușor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: “Nu va fi ușor”

Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: “Nu va fi ușor”

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 11:43

Comentarii
Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: Nu va fi ușor

Radu Drăguşin, într-un meci al naţionalei la EURO 2024 / Profimedia Images

Radu Drăgușin (23 de ani) are şanse minime să fie titular la Tottenham şi ia în calcule să fie împrumutat de clubul englez în această iară. Italienii scriu că în ultima perioadă clubul Fiorentina insistă pentru aducerea românului. Situaţia critică în care se află echipa, pe locul 18 din 20, în Serie A, nu este însă pe placul lui Radu Drăguşin, mai spun italienii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Visul lui Fabio Paratici (n.r. – director sportiv Fiorentina) e aducerea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Dar nu va fi ușor ca jucătorul să fie convins să îmbrace tricoul viola. E nevoie de muncă de convingere pentru aducerea sa, întrucât Drăgușin n-a fost niciodată entuziasmat de ideea de juca pentru o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Desigur, antrenorul Vanoli trebuie să-și dea OK-ul pentru această mutare, dar abia după ce va afla și poziția românului și disponibilitatea sa pentru a juca pentru o formație în criză, cum e Fiorentina, la ora actuală“, a notat violanews.com.

Tottenham ar vrea să-l transfere definitiv

Cu toate acestea, englezii notează că Tottenham ar fi de acord să-l cedeze definitiv pe Radu Drăguşin, în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Londonezii au plătit suma de 25 de milioane de euro în schimbul românului, în iarna lui 2024.

“Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm. Fundașul central și cei de la Spurs sunt interesați să găsească cea mai bună soluție de viitor. Tottenham a transmis clar că nu dorește să-l împrumute pe fundașul central, însă ar putea fi tentați de un transfer definitiv dacă va sosi o ofertă potrivită”, au notat englezii de la spurs-web.com.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
Fanatik.ro
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
14:53
NEWS ALERTFC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
14:50
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
14:36
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
14:32
FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
14:22
VIDEO“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat
13:56
Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 3 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 4 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB