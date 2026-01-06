"Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu". Complimentul suprem pentru tehnicianul român - Antena Sport

Închide meniul
“Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 12:00

Comentarii
Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a obținut o nouă victorie alături de Inter, după ce elevii săi au învins-o pe Bologna cu scorul de 3-1 pe Giuseppe Meazza. După meci, Nicola Ventola, un fost atacant al “nerazzurrilor”, a analizat prestația echipei românului și l-a remarcat pe Piotr Zielinski, după care l-a lăudat și pe antrenor.

Interul lui Chivu a început perfect anul 2026, câștigând pe teren propriu cu Bologna și revenind pe prima poziție în Serie A. De asemenea, victoria respectivă a reprezentat o mini-revanșă pentru formația de pe Meazza, care fusese învinsă de trupa lui Vincenzo Italiano în semifinalele Supercupei Italiei în luna decembrie.

Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter

În duelul contra trupei “rossoblu”, unul dintre cei mai buni oameni ai lui Chivu a fost Zielinski, mijlocaș care a și marcat primul gol din meci. Prestația sa nu a fost trecută cu vederea, iar Nicola Ventola l-a lăudat pentru modul în care a jucat.

Cu toate acestea, cel care a adunat 64 de meciuri și 21 de goluri pentru “nerazzurri” în anii ’00 crede că cel care merită apreciat pentru reușitele lui Zielinski este cel care i-a și dat șansa să joace, și anume Cristi Chivu, comparându-l și cu Simone Inzaghi.

Meritul pentru prestațiile sale merg către antrenor. Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu, pentru că el este un antrenor meritocrat.

Defectul lui Inzaghi era că întotdeauna juca aceiași trei mijlocași (n.r. Barella, Calhanoglu și Mkhitaryan) care erau titulari la mijloc. Spre exemplu, Zielinski a suferit pe plan mental din cauza asta. Cu toate acestea, în acest sezon a funcționat imediat cum a avut oportunitatea“, a spus fostul atacant, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter urmează un duel extrem de interesant, deoarece Cristi Chivu va avea șansa să își înfrunte fosta echipă, pe Parma, în ultimul meci al turului de campionat din Serie A.

