Video Toronto: cel mai mare oraş din Canada va găzdui meciuri la World Cup 2026

Toronto, capitala provinciei Ontario, este cel mai populat oraş din Canada şi al patrulea din America de Nord. La fel ca Vancouver, celălalt oraş canadian care va găzdui meciuri la World Cup 2026, Toronto este unul dintre cele mai diverse oraşe din Canada. Aproximativ jumătate din populaţia oraşului s-a născut în afara Canadei, Toronto fiind reprezentat de mai bine de 200 de etnii.

Toronto atrage anual peste 26 de milioane de turişti, fiind un centru cultural, sportiv, financiar şi nu numai. Aici se află cele mai multe şi mai mari centre media din ţară.

La World Cup 2026, meciurile din Toronto vor fi găzduite de Toronto Stadium, primul stadion din Canada pentru fotbal. Aici evoluează Toronto FC, echipa din MLS a oraşului.