Barcelona – Celta Vigo 1-0. Radu, învins de Lamine Yamal din penalty. Probleme pentru vedeta catalanilor. Meciul e întrerupt

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 23:14

Ionuţ Radu / Profimedia

Barcelona şi Celta Vigo se întâlnesc miercuri seară, de la ora 22:30, în etapa cu numărul 33 din La Liga. Partida de pe Camp Nou este transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Ionuţ Radu este titular la oaspeţi, iar portarul naţionalei României vrea să facă un meci mare, aşa cum s-a întâmplat sezonul acesta şi pe terenul rivalei catalanilor, Santiago Bernabeu, acolo unde Celta Vigo a învins-o pe Real Madrid.

Min. 45: Meciul este întrerupt. Unui spectator i s-a făcut rău.

Min. 44: Meciul nu s-a reluat încă. Arbitrul a mers la marginea terenului şi discută cu un poliţist.

Min. 42: Lamine Yamal a părăsit terenul.

Min. 40: Barcelona – Celta Vigo 1-0. Lamine Yamal l-a învins pe Ionuţ Radu de la 11 metri, chiar dacă portarul român a ghicit colţul. Vedeta Barcelonei nu s-a bucurat şi s-a întins pe jos imediat după ce a înscris.

Min. 39: Penalty pentru Barcelona. Lamine Yamal a fost faultat în careu.

Min. 1: A început meciul.

Barcelona are nevoie de o victorie, pentru a reveni la 9 puncte faţă de Real Madrid, echipa de pe locul al doilea din La Liga. De partea cealaltă, formaţia lui Celta Vigo are mare nevoie de victorie în lupta extrem de echilibrată din Spania pentru locurile de cupe europene.

Celta Vigo şi Barcelona s-au întâlnit în tur pe 9 noiembrie, atunci când catalanii s-au impus cu 4-2, la capătul unui meci extrem de spectaculos.

Echipele de start în Barcelona – Celta Vigo

  • Barcelona: Garcia – Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde – Eric Garcia, Pedri – Gavi, Olmo, Yamal – Torres
  • Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Lago, Alonso – Rueda, Lopez, Moriba, Carreira – Duren, Jutgla, Alvarez
Minţi de aur. Echipa României, premiantă la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete
