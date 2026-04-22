Andrei Nicolescu, îngrijorat înaintea semifinalei cu Univ. Craiova: „Pentru mine e un pic ciudat”

Chiar dacă în play-off parcursul nu este deloc unul reușit, Dinamo București este la doar un pas de calificarea în finala Cupei României. Echipa antrenată de Zeljko Kopic întâlnește Universitatea Craiova în semifinale.

Pentru acest meci, Andrei Nicolescu s-a arătat dezamăgit de felul în care suporterii s-au mobilizat, asistența așteptată nefiind una impresionantă.

Andrei Nicolescu, dezamăgit de numărul de bilete vândute

Meciul cu Universitatea Craiova este cel mai important de până acum pentru formația antrenată de Zeljko Kopic, însă Andrei Nicolescu este dezamăgit de numărul de bilete vândute pentru disputa de pe Arena Națională.

„Ce mă preocupă cel mai mult e că sunt mulţi jucători tineri şi sper să conştientizeze momentul, defineşte istoria recenta al lui Dinamo dar şi cariera lor. E foarte importante să fie concentraţi 100%, nu să vina cu iese, nu iese... Mi-e mai frică de meciul ăsta ca de finală, pentru că ştiu vestiarul şi la finală înţeleg deja de la sine importanţa meciului. Aş vrea cumva să le mai dau din tot ce pot eu să le transmit să fie focusul pe acest meci.

Sunt vândute 20.000 de bilete, dar asta înseamnă dar 10% ca pentru fiecare bilet luat s-a mai dat unul. (n.r. despre lipsa de interes pentru meci) Şi pentru mine e un pic ciudat, dar cum percepe suporterul capacitatea de a câştigă meciul. Trebuie noi să facem cumva să câştigăm toate meciurile să avem multi spectatori”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.