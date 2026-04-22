Lamine Yamal s-a accidentat după ce l-a învins pe Ionuţ Radu. S-a întins pe gazon şi a fost înlocuit

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 23:33

Lamine Yamal, după ce s-a accidentat în Barcelona - Celta Vigo / Getty Images

Lamine Yamal nu a încheiat prima repriză a meciului dintre Barcelona şi Celta Vigo, din etapa cu numărul 33 din La Liga. Vedeta catalanilor l-a învins pe Ionuţ Radu în minutul 40, dar a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări.

În minutul 39, vedeta catalanilor a obţinut un penalty, după care tot el şi-a asumat responsabilitatea. Yamal l-a învins pe Ionuţ Radu, care ghicise colţul, dar nu s-a putut bucura de reuşită.

Imediat după ce a înscris, Lamine Yamal s-a întins pe gazon, iar echipa medicală a intrat pe teren. După câteva minute, Yamal a părăsit terenul şi s-a dus direct la vestiare. În locul acestuia, Hansi Flick l-a introdus pe Ronny.

Accidentarea lui Lamine Yamal le dă mari emoţii spaniolilor, cu mai puţin de două luni înainte de debutul la World Cup 2026. Campioana europeană din 2024 va debuta la turneul final care va fi LIVE în Universul Antena pe 17 iunie, împotriva Capului Verde.

Lamine Yamal, cu gândul la Campionatul Mondial

Cu câteva zile în urmă, Lamine Yamal vorbea despre dorinţa de a câştiga Campionatul Mondial alături de Spania. Ar fi al doilea din istoria Spaniei, după cel din 2010. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în Universul Antena.

“De când eram mic, visez să particip la un Campionat Mondial, să o văd pe mama mea în tribune, să reprezint echipa naţională… Aceste două luni vor trece într-o viteză nebună şi, desigur, sper că vom fi campioni.

Nu avem dreptul la greşeli, pentru că suntem un model pentru mulţi copii, dar eu văd asta ca pe un avantaj. De aceea, de fiecare dată când mă exprim, încerc să o fac într-un mod constructiv şi cu scopul de a ajuta cât mai multe persoane. Ţinând cont de asta, voi face uneori greşeli, dar am doar 18 ani”, a spus Yamal.

Programul Spaniei la World Cup 2026

  • Spania – Capul Verde (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 15 iunie)
  • Spania – Arabia Saudită (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 21 iunie)
  • Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium, 27 iunie)
