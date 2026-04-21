Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi

FCSB a primit o veste excelentă, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a anunțat că Daniel Bîrligea va reveni pe teren la barajul de Conference League.

FCSB a câștigat cu Farul, scor 3-2, și a revenit pe primul loc în play-out. Campioana are un avans de două puncte față de UTA, ocupanta locului secund.

După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB a primit și vești bune. Daniel Bîrligea se va reface la timp pentru barajul de Conference League, pe care FCSB are șanse mari să-l dispute. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, la o zi după victoria cu Farul.

„(N.r. Ce se întâmplă cu Bîrligea, nu mai joacă până la final?) Nu, nu. O să fie la baraj. (N.r. Se reface?) Dacă am zis că o să fie la baraj…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Atacantul a „profitat” de această pauză forțată pentru a se opera de deviație de sept, problemă cu care se confrunta de mai mulți ani.