Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi

FCSB a primit o veste excelentă, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a anunțat că Daniel Bîrligea va reveni pe teren la barajul de Conference League.
FCSB a câștigat cu Farul, scor 3-2, și a revenit pe primul loc în play-out. Campioana are un avans de două puncte față de UTA, ocupanta locului secund.
Revenire uriașă la FCSB: Daniel Bîrligea
După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB a primit și vești bune. Daniel Bîrligea se va reface la timp pentru barajul de Conference League, pe care FCSB are șanse mari să-l dispute. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, la o zi după victoria cu Farul.
„(N.r. Ce se întâmplă cu Bîrligea, nu mai joacă până la final?) Nu, nu. O să fie la baraj. (N.r. Se reface?) Dacă am zis că o să fie la baraj…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Atacantul a „profitat” de această pauză forțată pentru a se opera de deviație de sept, problemă cu care se confrunta de mai mulți ani.
Recent, și Mihai Stoica a transmis că Daniel Bîrligea are șanse să evolueze la barajul de Conference League: „La Bîrligea aşteptăm să mai facem nişte investigaţii. (n.r. Sunt şanse să joace la baraj?) Sunt şanse, e la limită acolo”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
- 13 goluri și 6 pase decive – cifrele atacantului în cele 37 de meciuri bifate în acest sezon, la FCSB
