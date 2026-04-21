Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 18:46

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

FCSB a primit o veste excelentă, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a anunțat că Daniel Bîrligea va reveni pe teren la barajul de Conference League.

FCSB a câștigat cu Farul, scor 3-2, și a revenit pe primul loc în play-out. Campioana are un avans de două puncte față de UTA, ocupanta locului secund.

Revenire uriașă la FCSB: Daniel Bîrligea

După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB a primit și vești bune. Daniel Bîrligea se va reface la timp pentru barajul de Conference League, pe care FCSB are șanse mari să-l dispute. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, la o zi după victoria cu Farul.

„(N.r. Ce se întâmplă cu Bîrligea, nu mai joacă până la final?) Nu, nu. O să fie la baraj. (N.r. Se reface?) Dacă am zis că o să fie la baraj…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Atacantul a „profitat” de această pauză forțată pentru a se opera de deviație de sept, problemă cu care se confrunta de mai mulți ani.

Recent, și Mihai Stoica a transmis că Daniel Bîrligea are șanse să evolueze la barajul de Conference League: „La Bîrligea aşteptăm să mai facem nişte investigaţii. (n.r. Sunt şanse să joace la baraj?) Sunt şanse, e la limită acolo”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
  • 13 goluri și 6 pase decive – cifrele atacantului în cele 37 de meciuri bifate în acest sezon, la FCSB
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Cum vrea Polonia să scape de datoria de 1,4 miliarde de euro către Pfizer. Detaliul găsit de juriști, de care s-ar putea folosi și România
Fanatik.ro
Cum vrea Polonia să scape de datoria de 1,4 miliarde de euro către Pfizer. Detaliul găsit de juriști, de care s-ar putea folosi și România
19:48

„Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei
19:22

„Să aducă pe cineva în locul meu”. Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB
19:15

LIVE VIDEOMachida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0. Japonezii au deschis scorul după o eroare a lui Bogdan Planic!
19:09

LIVE TEXTFC Argeș – U Cluj 0-0. Prima semifinală din Cupa României. Ocazie în primul minut
19:00

Inter – Como LIVE TEXT (22:00). Chivu speră la event în primul sezon pe banca Interului
18:36

VideoCum arată Dallas, oraşul care găzduieşte 9 meciuri la World Cup! Argentina va juca aici 2 partide în grupă
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 4 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 5 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 6 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB