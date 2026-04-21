„Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB

Adrian Mutu a oferit declarații, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul s-a despărțit de campioană, după ce a ajuns la un acord cu Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia.

Gigi Becali a declarat că Mihai Stoica este responsabil cu aducerea unui înlocuitor pentru Mirel Rădoi. Primul contactat de oficialul campioanei a fost Elias Charalambous, cipriotul fiind „rugat” să revină pe banca roș-albaștrilor cel puțin până la finalul sezonului.

Adrian Mutu, reacție fermă despre antrenorul dorit în locul lui Mirel Rădoi

Adrian Mutu s-a declarat surprins de faptul că Elias Charalambous este dorit din nou de FCSB. Cipriotul care a cucerit două titluri alături de roș-albaștri și-a dat demisia de la echipă după ratarea play-off-ului.

„(N.r. Ce antrenor ar trebui să vină la FCSB?) La un antrenor străin, nu știu care, dar poate m-a influențat și declarația lui MM. E greu ca un antrenor să vină după experiența asta cu Mirel, după pretențiile puse de el. Mă gândesc că ce face Rădoi acum la Gaziantep, că încearcă să-și cunoască echipa, așa poate să facă și cel care va veni la FCSB.

Am auzit că l-ar fi sunat pe Charalambous, nu știu dacă a spus-o serios, am crezut că a glumit. În ultimul timp, pare că FCSB trebuie să fie ajutată cumva cu antrenori, mi se pare puțin…De ce l-ai mai schimbat pe Charalambous? Dacă voiai un șoc la echipă…dar să-l readuci la echipă, poate asta o să spună MM Stoica (n.r. pentru ultimele cinci etape), atunci are sens”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.