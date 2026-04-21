„Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB

Adrian Mutu a oferit declarații, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul s-a despărțit de campioană, după ce a ajuns la un acord cu Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia.
Gigi Becali a declarat că Mihai Stoica este responsabil cu aducerea unui înlocuitor pentru Mirel Rădoi. Primul contactat de oficialul campioanei a fost Elias Charalambous, cipriotul fiind „rugat” să revină pe banca roș-albaștrilor cel puțin până la finalul sezonului.
Adrian Mutu, reacție fermă despre antrenorul dorit în locul lui Mirel Rădoi
Adrian Mutu s-a declarat surprins de faptul că Elias Charalambous este dorit din nou de FCSB. Cipriotul care a cucerit două titluri alături de roș-albaștri și-a dat demisia de la echipă după ratarea play-off-ului.
„(N.r. Ce antrenor ar trebui să vină la FCSB?) La un antrenor străin, nu știu care, dar poate m-a influențat și declarația lui MM. E greu ca un antrenor să vină după experiența asta cu Mirel, după pretențiile puse de el. Mă gândesc că ce face Rădoi acum la Gaziantep, că încearcă să-și cunoască echipa, așa poate să facă și cel care va veni la FCSB.
Am auzit că l-ar fi sunat pe Charalambous, nu știu dacă a spus-o serios, am crezut că a glumit. În ultimul timp, pare că FCSB trebuie să fie ajutată cumva cu antrenori, mi se pare puțin…De ce l-ai mai schimbat pe Charalambous? Dacă voiai un șoc la echipă…dar să-l readuci la echipă, poate asta o să spună MM Stoica (n.r. pentru ultimele cinci etape), atunci are sens”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.
Ce a spus Mihai Stoica despre revenirea lui Elias Charalambous
Mihai Stoica a anunțat că primul antrenor contactat a fost Elias Charalambous. Cipriotul a fost rugat de președintele Consiliului de Administrație al campioanei să revină la echipă măcar până în vară.
„L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui.
Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
