OFICIAL Încă un star din fotbal ratează Campionatul Mondial: „Visul s-a terminat pentru mine"

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 22:16

OFICIAL Încă un star din fotbal ratează Campionatul Mondial: Visul s-a terminat pentru mine”

Jucătorii de la Bayern / Profimedia

Serge Gnabry, fotbalistul legitimat în prezent la Bayern Munchen, a anunțat oficial că nu va putea participa la Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaționalul german cu 59 de selecții și 26 de goluri înscrise a suferit o accidentare la muşchiul adductor al coapsei drepte şi va fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

Serge Gnabry, scos din calcule pentru Campionatul Mondial

Serge Gnabry a fost lovit de ghinion, cu puțin timp înainte de Campionatul Mondial. Starul celor de la Bayern Munchen a suferit o accidentare gravă, care îl împiedică să fie prezent la turneul final din această vară.

„Ultimele zile au fost greu de procesat. Un sezon pentru Bayern care mai are multe de jucat după ce au obținut un alt titlu în Bundesliga în weekend.

Cât despre visul Cupei Mondiale cu echipa DFB… Din păcate, acesta s-a terminat pentru mine. Ca și restul țării, îi voi susține pe băieți de acasă. Acum este momentul să mă concentrez pe recuperare și pe revenirea în presezon.

Reclamă
Reclamă

Vă mulțumesc pentru toate mesajele”, a fost mesajul lui Serge Gnabry.

 

Reclamă
Reclamă
