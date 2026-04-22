Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB

Elias Charalambous a primit o propunere de a reveni pe banca celor de la FCSB, asta după ce campioana României a rămas fără antrenor, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Tehnicianul cipriot l-a refuzat pe Gigi Becali, iar acum s-a aflat și de ce acesta nu a vrut să preia iarăși gruparea roș-albastră, cel puțin până la finalui acestui sezon.

Elias Charalambous ar putea deveni adversarul lui Răzvan Lucescu

Elias Charalambous este în căutarea unui nou angajament după ce a scris istorie alături de FCSB, iar tehnicianul cipriot are deja pe masă o ofertă importantă, venită din campionatul Greciei.

Potrivit celor de la Cyprus Times, antrenorul are pe masă o propunere din partea celor de la Iraklis Salonic, formație care a promovat pe prima scenă a fotbalului elen.

Sursa citată precizează faptul că în zilele următoare oficialii din Grecia vor veni cu un proiect detalia pentru Charalambous, în încercarea de a-l convinge pe acesta să semneze. Miercuri, Elias a refuzat să revină la FCSB.