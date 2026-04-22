Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB

Elias Charalambous a primit o propunere de a reveni pe banca celor de la FCSB, asta după ce campioana României a rămas fără antrenor, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.
Tehnicianul cipriot l-a refuzat pe Gigi Becali, iar acum s-a aflat și de ce acesta nu a vrut să preia iarăși gruparea roș-albastră, cel puțin până la finalui acestui sezon.
Elias Charalambous ar putea deveni adversarul lui Răzvan Lucescu
Elias Charalambous este în căutarea unui nou angajament după ce a scris istorie alături de FCSB, iar tehnicianul cipriot are deja pe masă o ofertă importantă, venită din campionatul Greciei.
Potrivit celor de la Cyprus Times, antrenorul are pe masă o propunere din partea celor de la Iraklis Salonic, formație care a promovat pe prima scenă a fotbalului elen.
Sursa citată precizează faptul că în zilele următoare oficialii din Grecia vor veni cu un proiect detalia pentru Charalambous, în încercarea de a-l convinge pe acesta să semneze. Miercuri, Elias a refuzat să revină la FCSB.
- Mirel Rădoi, zâmbet larg pe față la primul antrenament la Gaziantep! Cum a fost surprins tehnicianul plecat de la FCSB
- O nouă tragedie la PAOK Salonic! Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
- Nicolae Stanciu, eurogol în China! Românul a punctat senzațional și a adus 3 puncte pentru Dalian Yingbo
- Mesajul lui Rădoi pentru FCSB, la prezentarea oficială de la Gaziantep: „Nu sunt magician!”
- Oficial! Rădoi a semnat cu Gaziantep. Moment fără precedent la conferință: „Vă mulțumesc pentru Lucescu”