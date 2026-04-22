“Nume mari!” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul antrenor de la FCSB: “Mai multe decât mă aşteptam”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a anunţat că FCSB are multe variante pentru postul de antrenor, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep. Prima variantă a fost Elias Charalambous, dar predecesorul lui Rădoi a refuzat să revină la echipă.

Chiar dacă Gigi Becali a anunţat că schimbă strategia şi că nu vrea să se mai grăbească în privinţa numirii unui nou antrenor la FCSB, Mihai Stoica a declarat că vrea ca echipa să aibă un antrenor cât mai repede.

Mihai Stoica are de unde să aleagă antrenor pentru FCSB: “CV-urile curg”

Mai mult, Mihai Stoica susţine că FCSB are mai multe variante în acest moment şi că “CV-urile curg”. De asemenea, el a dezvăluit că următorul antrenor al roş-albaştrilor va fi străin:

“Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, şi variante de prin preajmă, şi din ţările cu fotbal dezvoltat. Curg CV-urile. Asta nu mă miră, pentru că au curs CV-uri şi când căutam antrenor la Urziceni.

Avem o lună la dispoziţie. Eu mă grăbesc (n.r. pentru a numi un nou antrenor), Gigi a spus să nu mă grăbesc şi să aşteptăm. E clar că va fi un antrenor străin. Sunt antrenori pe care îi respect şi au valoare, dar care nu au cum să ajungă niciodată la noi, din alte motive.