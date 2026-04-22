“Nume mari!” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul antrenor de la FCSB: “Mai multe decât mă aşteptam”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a anunţat că FCSB are multe variante pentru postul de antrenor, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep. Prima variantă a fost Elias Charalambous, dar predecesorul lui Rădoi a refuzat să revină la echipă.
Chiar dacă Gigi Becali a anunţat că schimbă strategia şi că nu vrea să se mai grăbească în privinţa numirii unui nou antrenor la FCSB, Mihai Stoica a declarat că vrea ca echipa să aibă un antrenor cât mai repede.
Mihai Stoica are de unde să aleagă antrenor pentru FCSB: “CV-urile curg”
Mai mult, Mihai Stoica susţine că FCSB are mai multe variante în acest moment şi că “CV-urile curg”. De asemenea, el a dezvăluit că următorul antrenor al roş-albaştrilor va fi străin:
“Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, şi variante de prin preajmă, şi din ţările cu fotbal dezvoltat. Curg CV-urile. Asta nu mă miră, pentru că au curs CV-uri şi când căutam antrenor la Urziceni.
Avem o lună la dispoziţie. Eu mă grăbesc (n.r. pentru a numi un nou antrenor), Gigi a spus să nu mă grăbesc şi să aşteptăm. E clar că va fi un antrenor străin. Sunt antrenori pe care îi respect şi au valoare, dar care nu au cum să ajungă niciodată la noi, din alte motive.
Cel mai mult mă distrează cei care refuză de dinainte de a li se propune. E bine de ştiut. Am văzut cazuri în care nu acceptau şi după zgâriau la uşă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
