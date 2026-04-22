De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor

Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei după 3-2 în fața celor de la Como, după ce echipa lui Fabregas a condus cu 2-0. La fel ca în campionat, în urmă cu nici două săptămâni.

Chivu poate să câștige eventul, la primul sezon pe banca Interului. Doar Jose Mourinho a mai reușit acest lucru, însă Chivu nu i-a lăsat pe jurnaliști să facă această comparație.

Cristi Chivu, iubit de fanii Interului

Contestat ocazional de o parte a presei din Italia, Chivu a fost primit cu multă căldură de fanii lui Inter. Aceștia și-au arătat recunoștința și după victoria cu Como, când i-au scandat numele minute în șir antrenorului român.

„Nu mă gândesc niciodată la mine, ci la oameni. Încerc să dau tot ce pot. Mă gândesc la băieți, la tot ce au îndurat și la povestea care s-a construit în jurul lui Inter. Mă gândesc la cei care visează la o echipă mereu competitivă” a spus Cristi Chivu în conferința de presă de după meci.

Chivu a fost întrebat și care crede că este secretul lui Inter în acest sezon: „Grupul. Unitatea din club, care ne-a susținut încă de la început. Suporterii. Și munca uriașă făcută de toți ca să ajungem până la capăt. De ani buni sunt la nivel înalt și o demonstrează mereu, ca să rămână competitivi. Nu au cedat niciodată, dar încă nu am câștigat nimic. Avem însă șansa să atingem două obiective. Încerc să construiesc un mediu solid și sănătos, dar meritul e al băieților. Ei sunt cei care de ani de zile își asumă totul, cu fața sus și cu sufletul. Mulți pot nega asta, dar eu știu cât cred în ceea ce fac și cât suferă când nu ies rezultatele. Încercăm să-i înțelegem și individual, pentru ceea ce sunt. Uneori renunț și la ideile mele, pentru că ei vor să joace cu plăcere” a mai spus Chivu.