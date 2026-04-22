El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1

Campioana FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia la Gaziantep, iar Elias Charalambous s-ar putea întoarce, cel puțin temporar, la echipa cu care a stabilit cele mai importante performanțe ca antrenor.
Valeriu Iftime a vorbit despre situația în care se află gruparea roș-albastră și a venit cu o propunere-șoc pentru Gigi Becali, precizând că antrenorul indicat de el „ar face o bijuterie din FCSB”.
Marius Croitoru, înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB?
După un mini-mandat de doar cinci meciuri, Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial miercuri în calitate de antrenor al celor de la Gaziantep.
Valeriu Iftime i-a găsit deja înlocuitor acestuia și a venit cu o propunere neașteptată pentru patronul Gigi Becali, iar acesta este nimeni altul decât Marius Croitoru.
„FCSB oricum e o echipă cu probleme. Are probleme de când domnul Becali, de un an-doi, se crede mare antrenor. Ei pot juca, sunt valoroși jucătorii. Mi se pare în neregulă ca o echipă de genul joacă împotriva Csikszeredei și așa mai departe.
Nu vine nimeni. Dacă vine cineva, o să fie un ascultător care să știe regulile FCSB – Faci Ce Spune Becali. Charalambous era ok cât a făcut ce trebuia. Eu eram sigur că pleacă Rădoi nu din cauza unei oferte, ci că a izbucnit războiul. Ne-a privit pe toți (n.r. Gigi Becali) ca pe niște nimeni că joacă oricum în Europa, vine Rădoi acum, face… Campionatul e clar mai sărac fără FCSB în play-off.
(n.r. Marius Croitoru) Ar face o bijuterie din FCSB dacă ar fi lăsat în pace. În condițiile actuale, nu antrenează nimeni pentru că antrenorii trebuie să aibă putere de decizie, să-și asume lucrurile. Trebuie să arăți ca antrenor, să ai un cuvânt care contează. Să fim serioși, ce antrenor vine doar pentru bani?”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.
- Veste excelentă pentru Univ. Craiova! Ce decizie a luat Comisia de Disciplină, după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid
- Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații
- Se întoarce Thomas Neubert la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi
- Ilie Dumitrescu, verdict după ce a aflat că Elias Charalambous e dorit înapoi la FCSB: “Moment de criză”
- “L-au forţat” Reacţia lui Gabi Balint după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB!