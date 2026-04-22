El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1

Campioana FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia la Gaziantep, iar Elias Charalambous s-ar putea întoarce, cel puțin temporar, la echipa cu care a stabilit cele mai importante performanțe ca antrenor.

Valeriu Iftime a vorbit despre situația în care se află gruparea roș-albastră și a venit cu o propunere-șoc pentru Gigi Becali, precizând că antrenorul indicat de el „ar face o bijuterie din FCSB”.

Marius Croitoru, înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB?

După un mini-mandat de doar cinci meciuri, Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial miercuri în calitate de antrenor al celor de la Gaziantep.

Valeriu Iftime i-a găsit deja înlocuitor acestuia și a venit cu o propunere neașteptată pentru patronul Gigi Becali, iar acesta este nimeni altul decât Marius Croitoru.

„FCSB oricum e o echipă cu probleme. Are probleme de când domnul Becali, de un an-doi, se crede mare antrenor. Ei pot juca, sunt valoroși jucătorii. Mi se pare în neregulă ca o echipă de genul joacă împotriva Csikszeredei și așa mai departe.