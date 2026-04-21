Home | Fotbal | Liga 1 | „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB

„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB

Sebastian Ujica Publicat: 21 aprilie 2026, 16:44 / Actualizat: 21 aprilie 2026, 17:54

Comentarii
Mirel Rădoi, la un meci / Sport Pictures

Mirel Rădoi s-a despărțit oficial de FCSB. El va pleca în această seară din țară pentru a semna cu turcii de la Gaziantep, echipa aflată pe locul 10 în clasamentul din prima ligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi nu va avea mult timp de liniște: deputul e programat pentru sâmbătă, contra lui Eyupsor, pentru ca pe 3 mai să primească vizita lui Beșiktaș.

Cum a plecat Rădoi de la FCSB

Mihai Stoica a povestit astăzi cum au decurs ultimele ore ale lui Rădoi ca antrenor la FCSB, înainte să fie anunțată oficial despărțirea. Președintele CA de la FCSB spune că Rădoi nu anunțase decizia până azi.

„O să vedem. Va fi o provocare pentru mine, dar este și un test important de maturitate pentru jucători, care trebuie să demonstreze că indiferent cine va fi pe bancă sunt jucători foarte buni și trebuie să evolueze așa cum au făcut-o în a doua jumătate a partidei cu Farul.

Pentru mine jocul a fost încântător, de aceea surpriza e foarte mare cu plecarea lui Rădoi, mă gândeam că și el a căpătat un confort psihic când a văzut demonstrația de fotbal.

Reclamă
Reclamă

Nu mi-a zis nimic tot drumul. Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază. Probabil că astăzi s-a decis.

La mine s-a tras linie, eu sunt inginer de formație, nu mă interesează ce a fost, mă interesează ce va fi. Trebuie să ne păstrăm distanța față de Botoșani, înainte de ultima etapă, de la Sibiu, să avem 3 puncte distanță” a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

 

Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
17:39

„AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul
17:39

„Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”
17:35

EXCLUSIVReacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!
17:21

VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 aprilie
17:21

Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit: „O declarație nefericită. Nu e om rău”
17:13

Pintilii îi calcă pe urme lui Rădoi! Ce ofertă neașteptată a primit după despărțirea de FCSB
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj