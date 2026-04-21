„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB

Mirel Rădoi s-a despărțit oficial de FCSB. El va pleca în această seară din țară pentru a semna cu turcii de la Gaziantep, echipa aflată pe locul 10 în clasamentul din prima ligă.
Rădoi nu va avea mult timp de liniște: deputul e programat pentru sâmbătă, contra lui Eyupsor, pentru ca pe 3 mai să primească vizita lui Beșiktaș.
Cum a plecat Rădoi de la FCSB
Mihai Stoica a povestit astăzi cum au decurs ultimele ore ale lui Rădoi ca antrenor la FCSB, înainte să fie anunțată oficial despărțirea. Președintele CA de la FCSB spune că Rădoi nu anunțase decizia până azi.
„O să vedem. Va fi o provocare pentru mine, dar este și un test important de maturitate pentru jucători, care trebuie să demonstreze că indiferent cine va fi pe bancă sunt jucători foarte buni și trebuie să evolueze așa cum au făcut-o în a doua jumătate a partidei cu Farul.
Pentru mine jocul a fost încântător, de aceea surpriza e foarte mare cu plecarea lui Rădoi, mă gândeam că și el a căpătat un confort psihic când a văzut demonstrația de fotbal.
Nu mi-a zis nimic tot drumul. Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază. Probabil că astăzi s-a decis.
La mine s-a tras linie, eu sunt inginer de formație, nu mă interesează ce a fost, mă interesează ce va fi. Trebuie să ne păstrăm distanța față de Botoșani, înainte de ultima etapă, de la Sibiu, să avem 3 puncte distanță” a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.
