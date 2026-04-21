„L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit care a fost primul antrenor contactat, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB. Gigi Becali a confirmat faptul că finul său va semna cu Gaziantep.
Patronul campioanei a mai transmis faptul că Mihai Stoica se va ocupa de aducerea unui înlocuitor pentru Mirel Rădoi, pentru a conduce echipa cel puțin până la finalul sezonului.
Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: Elias Charalambous
Mihai Stoica a anunțat că primul antrenor contactat a fost Elias Charalambous. Cipriotul a fost rugat de președintele Consiliului de Administrație al campioanei să revină la echipă măcar până în vară.
MM a transmis că Charalambous va lua decizia finală în scurt timp. Cipriotul s-a despărțit de FCSB după ratarea play-off-ului, el fiind înlocuit de Mirel Rădoi.
„Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut.
L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui.
Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
„E exclus să vină Marius Șumudică”
Mihai Stoica a mai declarat că nu se pune problema ca Marius Șumudică să vină la FCSB, și nici Laurențiu Reghecampf, antrenor care se află sub contract cu Al-Hilal Omdurman.
„Nu vreau antrenor român, dintre cei disponibili acum. Și nici nu cred că va veni antrenor român, Gigi nu va trece peste mine. Șumudică este exclus. Atâta timp cât eu voi fi la echipa asta, este exclus ca Șumudică să vină aici. Nu contest valoarea lui ca tehnician.
Cred că știe fotbal și e în stare să facă performanțe, dar nu are cum să vină la noi pentru că eu, înainte de a fi conducător de club, sunt stelist de mic, iar cei care au avut conflicte cu suporterii noștri nu vor călca niciodată la noi. Sunt stelist – FCSB-ist acum, ca să se înțeleagă. Deci este exclus. Când l-am anunțat pe Gigi Mustață de plecarea lui Rădoi, i-am promis că Șumudică nu va veni.
Reghe a fost de două ori la noi. El e sub contract în Sudan, nu s-a pus problema. Chiar nu mă interesează, nu are niciun sens să facem astfel de discuții. Să fie foarte clar pentru toată lumea. La momentul ăsta eu nu vreau nici un antrenor român”, a mai spus Mihai Stoica.
