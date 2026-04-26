Cristina Neagu, rămasă fără replică de victoria superbă a lui CSM București. Cum a reacționat la final

CSM București s-a calificat în Final Four din EHF Champions League și va lupta pentru trofeu la Budapesta cu Gyor, Metz și Brest/Gloria Bistrița.
Cristina Neagu a trăit emoții maxim în tribune la partida retur cu Esbjerg, câștigată cu 37-27, după o înfrângere la un gol în partida tur. Neagu, cea care a câștigat competiția în 2015 când evolua la Budućnost, și-a pus mâinile în cap după meci și a rămas cu privirile spre teren, copleșită de emoția unui rezultat fantastic.
„Ne bucurăm că am putut să o facem fericită și că a fost alături de noi” a spus Crina Pintea după partidă despre Cristina Neagu.
