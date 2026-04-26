Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?”

CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe U Cluj, iar formaţia din Gruia a reintrat în lupta pentru titlu în Liga 1. Partida a fost decisă de golul marcat de Andrei Cordea în minutul 70, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 77 a avut loc o fază controversată. Karlo Muhar a intrat prin alunecare la Dan Nistor, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat impresia că vrea să îi dea cartonaş galben jucătorului de la CFR Cluj. Ar fi fost al doilea al croatului, după cel primit în minutul 52, ceea ce ar fi dus la eliminarea sa.

Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0

Iulian Cristea, fundaşul lui U Cluj, a venit la interviurile de după meci şi s-a plâns de faptul că Muhar nu a fost eliminat. Acesta susţine că Szabolcs Kovacs a fost atenţionat din camera VAR să nu îi dea cartonaş galben lui Muhar, lucru care încalcă protocolul arbitrajului video.

“Mi-am dat viața pe teren, a fost un meci greu, știam asta, dar din păcate un penalty care se dă. La Muhar e ciudată faza. Kovacs duce mâna la buzunar și îi zic cei din VAR să nu dea, adică eu știu că VAR-ul nu pentru asta intervine, nu înțeleg. Cum se poate așa ceva? A stat și s-a gândit că îi dă al doilea galben și nu i-a mai dat.

Cred că din cască i s-a spus, nu cred că el s-a gândit «Stai că îl dau pe al doilea». N-am vorbit cu Alex (n.r. Chipciu) dacă i s-a explicat ceva, dar poate știe el mai multe. E un rezultat care ne doare, mai ales pe suporteri.