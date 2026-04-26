Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”

Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 10:42

Alex Chipciu / Sport Pictures

Alex Chipciu a avut un dialog aprins cu un fost angajat al celor de la CFR Cluj, după victoria obţinută de formaţia din Gruia în faţa celor de la CFR Cluj. Partida a fost decisă de golul marcat de Alex Cordea din penalty, în minutul 70.

Înainte să părăsească stadionul din Gruia, Alex Chipciu a avut un schimb dur de replici cu un fost angajat al celor de la CFR Cluj. Jucătorul de la U Cluj a fost acuzat de lipsă de respect pentru declaraţiile date în legătură cu fanii celor de la CFR.

Potrivit fanatik.ro, lui Alex Chipciu i s-a reproşat faptul că a spus că U Cluj are mai mulţi fani decât CFR Cluj. Supărarea fostului angajat din Gruia a fost cu atât mai mare în condiţiile în care Chipciu a evoluat în trecut pentru CFR Cluj.

Chipciu nu a înţeles de ce afirmaţia sa este considerată a fi lipsă de respect, ulterior dând un exemplu legat de numărul de fani ai celor de la FCSB şi Dinamo.

Sursa mai sus menţionată susţine că lui Alex Chipciu i-a mai fost atrasă atenţia şi asupra faptului că “a mâncat o pâine” în Gruia. Fotbalistul celor de la U Cluj i-a adus atunci aminte fostului şofer din Gruia de faptul că, în perioada în care evolua la CFR Cluj, a încasat o primă de 3000 de euro, iar banii au fost împărţiţi ulterior şoferilor din club. “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”, a spus Chipciu, potrivit fanatik.ro.

De asemenea, Chipciu ar fi amintit de un episod petrecut la Mediaş, când persoana respectivă ar fi încercat să îl “sape”, susţinând că CFR Cluj nu mai avea nevoie de fostul jucător de la echipe precum FCSB sau Anderlecht.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Observator
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi Balaj: „A vrut, dar s-a sucit! Greșeală majoră!”
Fanatik.ro
12:37

LIVE SCORESorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Madrid contra numărului 3 WTA
12:30

CSM Bucureşti – Esbjerg LIVE SCORE (17:00). Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor
11:56

Ce i-a putut spune un jurnalist lui Pep Guardiola, chiar la conferinţa de presă. Cum a reacţionat managerul
11:54

Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a făcut imediat după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
11:04

Dinamo – Rapid LIVE TEXT (21:00). Doar 10.000 de fani aşteptaţi pe Arena Naţională. Echipele probabile
10:18

Reacţie dură după arbitrajul de la CFR – U Cluj 1-0: “Mai trebuie să ne pună cătuşe”
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 3 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 4 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa” 5 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 6 Cristi Chivu poate deveni campion cu Inter săptămâna viitoare fără să joace! Cum arată scenariul
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor