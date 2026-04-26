Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”

Alex Chipciu a avut un dialog aprins cu un fost angajat al celor de la CFR Cluj, după victoria obţinută de formaţia din Gruia în faţa celor de la CFR Cluj. Partida a fost decisă de golul marcat de Alex Cordea din penalty, în minutul 70.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte să părăsească stadionul din Gruia, Alex Chipciu a avut un schimb dur de replici cu un fost angajat al celor de la CFR Cluj. Jucătorul de la U Cluj a fost acuzat de lipsă de respect pentru declaraţiile date în legătură cu fanii celor de la CFR.

Alex Chipciu, dialog aprins cu un fost angajat de la CFR Cluj! Jucătorul de la U Cluj, acuzat de lipsă de respect

Potrivit fanatik.ro, lui Alex Chipciu i s-a reproşat faptul că a spus că U Cluj are mai mulţi fani decât CFR Cluj. Supărarea fostului angajat din Gruia a fost cu atât mai mare în condiţiile în care Chipciu a evoluat în trecut pentru CFR Cluj.

Chipciu nu a înţeles de ce afirmaţia sa este considerată a fi lipsă de respect, ulterior dând un exemplu legat de numărul de fani ai celor de la FCSB şi Dinamo.

Sursa mai sus menţionată susţine că lui Alex Chipciu i-a mai fost atrasă atenţia şi asupra faptului că “a mâncat o pâine” în Gruia. Fotbalistul celor de la U Cluj i-a adus atunci aminte fostului şofer din Gruia de faptul că, în perioada în care evolua la CFR Cluj, a încasat o primă de 3000 de euro, iar banii au fost împărţiţi ulterior şoferilor din club. “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”, a spus Chipciu, potrivit fanatik.ro.