CSM Bucureşti – Esbjerg LIVE SCORE (17:00). Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor

CSM Bucureşti şi Esbjerg se întâlnesc duminică, în manşa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Câştigătoarea dublei va merge în Final 4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În tur, Esbjerg s-a impus cu 26-25, ceea ce înseamnă că CSM Bucureşti are nevoie de o victorie la două goluri pentru a obţine calificarea în turneul pe care l-a câştigat în 2016.

CSM Bucureşti – Esbjerg (17:00)

CSM Bucureşti nu s-a mai calificat în această fază a competiţiei din sezonul 2017/18, atunci când a încheiat pe locul 3.

La meciul de duminică după-amiază, jucătoarele Bojanei Popovic vor avea parte de o susţinere pe măsură. După câţiva ani buni, organizatorii au anunţat că Sala Polivalentă din Bucureşti este sold-out pentru acest duel.

CSM Bucureşti speră să spargă ghinionul şi să obţină calificarea în Final 4, după ce precedentele trei duble pentru calificare împotriva lui Esbjerg au fost câştigate de daneze.