CSM Bucureşti – Esbjerg LIVE SCORE (17:00). Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor

CSM Bucureşti şi Esbjerg se întâlnesc duminică, în manşa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Câştigătoarea dublei va merge în Final 4.
În tur, Esbjerg s-a impus cu 26-25, ceea ce înseamnă că CSM Bucureşti are nevoie de o victorie la două goluri pentru a obţine calificarea în turneul pe care l-a câştigat în 2016.
CSM Bucureşti – Esbjerg (17:00)
CSM Bucureşti nu s-a mai calificat în această fază a competiţiei din sezonul 2017/18, atunci când a încheiat pe locul 3.
La meciul de duminică după-amiază, jucătoarele Bojanei Popovic vor avea parte de o susţinere pe măsură. După câţiva ani buni, organizatorii au anunţat că Sala Polivalentă din Bucureşti este sold-out pentru acest duel.
CSM Bucureşti speră să spargă ghinionul şi să obţină calificarea în Final 4, după ce precedentele trei duble pentru calificare împotriva lui Esbjerg au fost câştigate de daneze.
“M-am bucurat foarte mult să aud că deja s-au vândut toate biletele. Vreau să le mulțumesc încă de pe acum tuturor oamenilor care vin la sală. Cred că golul acela valorează extrem de mult. Cred că valorează ani de muncă, pentru că numai eu sunt de șase ani la echipa asta și îmi doresc extrem de mult să ajungem în Final Four. Și da, într-adevăr, valorează opt ani de când nu a mai fost echipa în Final Four.
Avem foarte multă ambiție, motivație. Acum simt că focul este foarte puternic. Esbjerg? N-aș putea să-l numesc așa, coșmar. Cred că nimic nu este întâmplător și probabil aveam de învățat ceva în toți anii ăștia. Și cred că acum este momentul să arătăm că am învățat și că o să ajungem acolo unde ne este locul”, a declarat Crina Pintea, înaintea partidei.
- Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
- Scandal la alegerile pentru președinte la FR Handbal! Circ din cauza lipsei perdelelor la cabinele de vot
- Iulia Dumanska, noul portar al campioanei CSM Bucureşti
- CSM București, învinsă de Esbjerg după un final încins, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest
- Selecționerul României a analizat adversarele de la Campionatul European! Care este obiectivul real al tricolorelor