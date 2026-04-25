Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00). Echipa lui Jose Mourinho se poate apropia la 4 puncte de lider

Benfica Lisabona joacă pe teren propriu în etapa cu numărul 31 din Liga Portugal, formația antrenată de Jose Mourinho urmând să primească vizita celor de la Moreirense, într-un meci transmis pe AntenaPLAY.
Gruparea din capitala Portugaliei este neînvinsă în actuala ediție de campionat, având o linie de clasament cu 21 de victorii și 9 rezultate de egalitate. În aceeași etapă, Sporting joacă pe terenul celor de la AFS, iar lideruș Porto înfruntă Estrela Amadora lui Ianis Stoica.
Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00)
Benfica Lisabona vrea să continue sezonul incredibil cu Jose Mourinho pe bancă, dar să se și apropie, totodată, în clasament de liderul Porto. Gruparea pregătită de „The Special One” nu a cunoscut gustul înfrângerii în campionat, având 21 de succese și 9 rezultate de egalitate.
Duelul cu Moreirense pare unul simplu la prima vedere, gruparea de pe locul 8 este capabilă să producă surprize, cum a mai și demonstrat-o în acest sezon.
Programul etapei din Liga Portugal
Vineri, 24 aprilie
- Alverca – Arouca 2-1
Sâmbătă, 25 aprilie
- 17:30 Tondela – Nacional
- 20:00 Benfica Lisabona – Moreirense
- 22:30 Vitoria Guimaraes – Rio Ave
Duminică, 26 aprilie
- 17:30 Estoril – Famalicao
- 20:00 Estrela Amadora – FC Porto
- 20:00 Santa Clara – Sporting Braga
- 22:30 AFS – Sporting Lisabona
Luni, 27 aprilie
- 22:15 Gil Vicente – Casa Pia
