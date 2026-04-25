Home | AntenaPLAY | Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00). Echipa lui Jose Mourinho se poate apropia la 4 puncte de lider

Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00). Echipa lui Jose Mourinho se poate apropia la 4 puncte de lider

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 17:22

Comentarii
Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00). Echipa lui Jose Mourinho se poate apropia la 4 puncte de lider

Jose Mourinho, pe banca Benficăi/ Profimedia

Benfica Lisabona joacă pe teren propriu în etapa cu numărul 31 din Liga Portugal, formația antrenată de Jose Mourinho urmând să primească vizita celor de la Moreirense, într-un meci transmis pe AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea din capitala Portugaliei este neînvinsă în actuala ediție de campionat, având o linie de clasament cu 21 de victorii și 9 rezultate de egalitate. În aceeași etapă, Sporting joacă pe terenul celor de la AFS, iar lideruș Porto înfruntă Estrela Amadora lui Ianis Stoica.

Benfica – Moreirense LIVE VIDEO (20:00)

Benfica Lisabona vrea să continue sezonul incredibil cu Jose Mourinho pe bancă, dar să se și apropie, totodată, în clasament de liderul Porto.

Duelul cu Moreirense pare unul simplu la prima vedere, gruparea de pe locul 8 este capabilă să producă surprize, cum a mai și demonstrat-o în acest sezon.

Programul etapei din Liga Portugal

Vineri, 24 aprilie

  • Alverca – Arouca 2-1

Sâmbătă, 25 aprilie

  • 17:30 Tondela – Nacional
  • 20:00 Benfica Lisabona – Moreirense
  • 22:30 Vitoria Guimaraes – Rio Ave

Duminică, 26 aprilie

  • 17:30 Estoril – Famalicao
  • 20:00 Estrela Amadora – FC Porto
  • 20:00 Santa Clara – Sporting Braga
  • 22:30 AFS – Sporting Lisabona

Luni, 27 aprilie

  • 22:15 Gil Vicente – Casa Pia
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
