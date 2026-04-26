Chelsea s-a calificat în finala FA Cup unde dă de Manchester City! Enzo Fernandez a înscris golul victoriei

Sebastian Ujica Publicat: 26 aprilie 2026, 19:17

Enzo Fernandez a marcat unicul gal al semifinalei de FA Cup dintre Chelsea și Leeds / Getty Images

Chelsea a rămas fără antrenor săptămâna aceasta, iar schimbarea a fost de bun augur, cel puțin pe termen scurt. Londonezii au reușit să o învingă pe Leeds pe Wembley în cea de-a doua semifinală, grație reușitei lui Enzo Fernandez din prima repriză.

Condusă de pe margine de Calum McFarlane, cel care va rămâne interimar până la finalul sezonului, Chelsea reușit să oprească seria neagră: înaintea acestui duel, Chelsea avea 5 înfrângeri consecutive în campionat. Leeds rămâne cu regretul ratării primei finale de FA Cup după 53 de ani.

Revanșa lui Enzo Fernandez

Unicul gol al meciului a venit în minutul 53. Fundașul lui Leeds, Struijk, a greșit pe construcție și a fost deposedat de Joao Pedro care a trimis rapid în flanc către Pedro Neto. Acesta a centrat perfect la marginea careului mic de unde Enzo Fernandez a înscris cu capul.

A fost momentul de izbăvire pentru Enzo Fernandez, cel care a ratat două meciuri după ce a dat o declarație despre dorința de a pleca de la Chelsea. Însă noul antrenor, McFarlane, a decis să-l readucă în echipă. Mai mult, i-a dat și banderola la acest meci.

Finala dintre Manchester City și Chelsea va avea loc tot pe Wembley, pe 16 mai.

