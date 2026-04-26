Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 19:18

O bucurie de nedescris. Reacția Cristinei Neagu după calificarea fulminantă a CSM-ului în Final 4-ul Ligii Campionilor

Cristina Neagu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Cristina Neagu, fosta jucătoare a celor de la CSM București retrasă recent din activitate, a oferit o primă reacție după ce formația din România a ajuns în Final 4-ul EHF Champions League pentru prima dată după opt ani. Fostul handbalistă s-a arătat extrem de fericită pentru performanța realizată de elevele Bojanei Popovic, pe care a lăudat-o pentru ce a reușit să facă în vestiarul “tigroaicelor”.

CSM București a învins-o fără drept de apel pe Esbjerg în manșa retur din sferturile de finală EHF Champions League și a acces în Final 4-ul competiției. Este o performanță uluitoare pentru elevele Bojanei Popovic, care nu au mai ajuns în această fază din sezonul 2017/18 încoace.

Cristina Neagu: “Ceva extraordinar pentru handbalul românesc”

După meci, Neagu a vorbit de pe parchetul de la Sala Polivalentă despre victoria uluitoare a CSM-ului și a spus că a anticipat victoria echipei din București. În plus, fostul inter stânga a menționat inclusiv că trupa Bojanei Popovic ar putea să ajungă chiar în finala competiției dacă ar avea noroc la tragerea la sorți pentru Final 4-ul ce se va disputa la Budapesta în perioada 6-7 iunie.

Foarte mare bucuria, cred că ați văzut și voi la fete ce înseamnă acesată calificare. V-am zis înainte de meci că 60-40 (n.r. șansele de calificare în favoarea CSM-ului), a fost chiar mai mult dacă ne uităm la scor. Poate nu reflectă chiar realitatea, dar e important că fetel s-au calificat.

Mă bucur din sufet pentru ele. Într-un moment dificil, după atâția ani, după atâtea încercări, de multe ori am fost aproape, dar nu s-a întâmplat, astăzi o calificare total meritată, victorie, tribună, sala arhiplină, totul la superlativ.

În tribună e mult mai dificil, înțeleg și eu așa puțin nebunia fanilor, când supărați. E mult mai greu din tribună. Eu cred că e ceva extraordinar pentru handbalul românesc, CSM se întoarce în Final 4 după mulți ani și acolo orice e posibil. Odată ajunsă acolo, dacă ai un pic de noroc la tragere la sorți și nu întâlnești Gyor în semifinală, ai șanse foarte mari să joci finala.

Pentru mine e o bucurie de nedescris, nici nu mi pot imagina ce e în sufletul lor. Sincer nu știu dacă pot să ajung (n.r. la Final 4), dar e mai puțin important, cel mai important e că fetele au obținut calificarea. Trebuie să se bucure de acest moment și acolo să nu joace cu presiune, pentru că orice e posibil.

Le-am scris mesaje și după meciul tur, chiar am simțit că acesată calificare e posibilă după ce am urmărit meciul din Danemarca. Vedeți și voi cât contează un antrenor, a venit Bojana, a schimbat fața echipei, a obținut opt victorii la rând, s-au calificat direct în sferturi, acum în Final 4, contează foarte multe lucruri de-a lungul unui sezon“, a spus fosta sportivă de 37 de ani.

O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
În Final 4-ul EHF CL s-au mai calificat Gyor și Metz, iar pentru ultimul loc se luptă Gloria Bistrița și Brest Bretagne.

Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
David Beckham, imagine specială cu soția sa, Victoria. Cum a apărut cuplul care are o poveste de dragoste atipică
20:16

LIVE SCOREBrest Bretagne – Gloria Bistrița joacă ACUM în EHF Champions League. Echipa din Franța preia controlul partidei
20:14

Bojana Popovic, convinsă că CSM București poate câștiga Liga Campionilor. Discurs echilibrat după calificare
19:53

Când are loc tragerea la sorți pentru Final Four din EHF Champions League
19:43

LIVE VIDEOEstrela – FC Porto 0-0. Ianis Stoica e titular în meciul cu liderul din Liga Portugal
19:37

Fetele de la CSM vor trofeul: „Nu suntem satisfăcute cu această calificare!” Ce spune eroina din poartă
19:30

La 36 de ani, Crina Pintea a obţinut victoria carierei! Vrea trofeul Ligii Campionilor, într-o finală românească
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor