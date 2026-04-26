“O bucurie de nedescris”. Reacția Cristinei Neagu după calificarea fulminantă a CSM-ului în Final 4-ul Ligii Campionilor

Cristina Neagu, fosta jucătoare a celor de la CSM București retrasă recent din activitate, a oferit o primă reacție după ce formația din România a ajuns în Final 4-ul EHF Champions League pentru prima dată după opt ani. Fostul handbalistă s-a arătat extrem de fericită pentru performanța realizată de elevele Bojanei Popovic, pe care a lăudat-o pentru ce a reușit să facă în vestiarul “tigroaicelor”.
CSM București a învins-o fără drept de apel pe Esbjerg în manșa retur din sferturile de finală EHF Champions League și a acces în Final 4-ul competiției. Este o performanță uluitoare pentru elevele Bojanei Popovic, care nu au mai ajuns în această fază din sezonul 2017/18 încoace.
Cristina Neagu: “Ceva extraordinar pentru handbalul românesc”
După meci, Neagu a vorbit de pe parchetul de la Sala Polivalentă despre victoria uluitoare a CSM-ului și a spus că a anticipat victoria echipei din București. În plus, fostul inter stânga a menționat inclusiv că trupa Bojanei Popovic ar putea să ajungă chiar în finala competiției dacă ar avea noroc la tragerea la sorți pentru Final 4-ul ce se va disputa la Budapesta în perioada 6-7 iunie.
“Foarte mare bucuria, cred că ați văzut și voi la fete ce înseamnă acesată calificare. V-am zis înainte de meci că 60-40 (n.r. șansele de calificare în favoarea CSM-ului), a fost chiar mai mult dacă ne uităm la scor. Poate nu reflectă chiar realitatea, dar e important că fetel s-au calificat.
Mă bucur din sufet pentru ele. Într-un moment dificil, după atâția ani, după atâtea încercări, de multe ori am fost aproape, dar nu s-a întâmplat, astăzi o calificare total meritată, victorie, tribună, sala arhiplină, totul la superlativ.
În tribună e mult mai dificil, înțeleg și eu așa puțin nebunia fanilor, când supărați. E mult mai greu din tribună. Eu cred că e ceva extraordinar pentru handbalul românesc, CSM se întoarce în Final 4 după mulți ani și acolo orice e posibil. Odată ajunsă acolo, dacă ai un pic de noroc la tragere la sorți și nu întâlnești Gyor în semifinală, ai șanse foarte mari să joci finala.
Pentru mine e o bucurie de nedescris, nici nu mi pot imagina ce e în sufletul lor. Sincer nu știu dacă pot să ajung (n.r. la Final 4), dar e mai puțin important, cel mai important e că fetele au obținut calificarea. Trebuie să se bucure de acest moment și acolo să nu joace cu presiune, pentru că orice e posibil.
Le-am scris mesaje și după meciul tur, chiar am simțit că acesată calificare e posibilă după ce am urmărit meciul din Danemarca. Vedeți și voi cât contează un antrenor, a venit Bojana, a schimbat fața echipei, a obținut opt victorii la rând, s-au calificat direct în sferturi, acum în Final 4, contează foarte multe lucruri de-a lungul unui sezon“, a spus fosta sportivă de 37 de ani.
În Final 4-ul EHF CL s-au mai calificat Gyor și Metz, iar pentru ultimul loc se luptă Gloria Bistrița și Brest Bretagne.
