Fetele de la CSM vor trofeul: „Nu suntem satisfăcute cu această calificare!” Ce spune eroina din poartă

CSM București a câștigat cu 37-27 manșa retur contract celor de la Esbjerg, după ce a avut goluri avans la pauză. Elizabeth Omoregie și Trine Jensen Ostergaard au marcat cele mai multe goluri pentru echipa noastră, câte șase.

Însă jucătoarea meciului a fost desemnată portărița extraordinară a celor de la CSM București, Evelina Eriksson, cea care a avut 14 parade în meci și un procentaj al mingilor apărate de 34%, inclusiv 3 aruncări de la 7 metri.

Evelina, omul meciului

CSM București n-a avut milă de cei de la Esbjerg, adversara deja obișnuită din ultimii ani pentru echipa noastră. Cele două s-au întâlnit pentru a 4-a oară în ultimele 5 sezoane în sferturile EHF Champions League, iar acum a fost prima dată când CSM București a obținut calificarea.

„A fost un meci foarte emoționant, știam cât înseamnă pentru noi, având în vedere istoria pe care o aveam împotriva celor de la Esbjerg. Cred foarte mult în această echipă și am dat totul astăzi. Suntem foarte fericite că ne-am calificat în Final Four, dar nu suntem încă satisfăcute, pentru că odată ce am ajuns acolo vrem să dăm totul” a spus Evelina Eriksson, goalkeeper-ul suedez al celor de la CSM București.

„În primul rând, vreau să felicit CSM București. Au făcut un meci foarte bun, iar Evelina a avut o prestație excelentă astăzi. Am început greu partida și cred că asta ne-a costat, pentru că nu am mai reușit să revenim. Atmosfera din sală a fost extraordinară. Probabil ne-am pierdut puțin încrederea fiind nevoiți să alergăm după adversar tot meciul. Adversarele au fost foarte solide mental și extrem de bine pregătite, așa că merită toate felicitările” a spus antrenorul lui Esbjerg, Tomas Axner.