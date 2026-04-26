Dinamo – Rapid LIVE TEXT (21:00). Doar 10.000 de fani aşteptaţi pe Arena Naţională. Echipele probabile

Dinamo şi Rapid se întâlnesc în etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1. Partida va avea loc pe Arena Naţională, duminică seară, începând cu ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo va disputa partida cu Rapid la trei zile după eşecul dureros din semifinalele Cupei României. “Câinii roşii” au fost învinşi de Universitatea Craiova, la penalty-uri.

Echipa lui Kopic speră acum să mai ajungă în Europa doar din barajul pentru Conference League. De aceea, Dinamo are nevoie de o victorie în faţa Rapidului, echipă care însă a bătut-o în precedentele trei întâlniri din acest sezon.

“Atmosfera este una de dezamăgire, nu am ajuns în finală și când încasezi un gol atât de târziu este dificil. Ieri și azi am vorbit despre meci. Este OK, este normal, nu putem spune că nu suntem dezamăgiți , dar acum ne focusăm pe Rapid”, a spus antrenorul Zeljko Kopic înainte de meciul cu Rapid.

Eşecul cu Craiova a dus la un interes redus pentru derby-ul cu Rapid. Pe Arena Naţională sunt aşteptaţi în jur de 10.000 de fani, dintre care 2.000 de suporteri giuleşteni.