Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Rapid LIVE TEXT (21:00). Doar 10.000 de fani aşteptaţi pe Arena Naţională. Echipele probabile

Dan Roșu Publicat: 26 aprilie 2026, 11:04

Comentarii
Dinamo şi Rapid se întâlnesc în etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1. Partida va avea loc pe Arena Naţională, duminică seară, începând cu ora 21:00.

Dinamo va disputa partida cu Rapid la trei zile după eşecul dureros din semifinalele Cupei României. “Câinii roşii” au fost învinşi de Universitatea Craiova, la penalty-uri.

Echipa lui Kopic speră acum să mai ajungă în Europa doar din barajul pentru Conference League. De aceea, Dinamo are nevoie de o victorie în faţa Rapidului, echipă care însă a bătut-o în precedentele trei întâlniri din acest sezon.

“Atmosfera este una de dezamăgire, nu am ajuns în finală și când încasezi un gol atât de târziu este dificil. Ieri și azi am vorbit despre meci. Este OK, este normal, nu putem spune că nu suntem dezamăgiți , dar acum ne focusăm pe Rapid”, a spus antrenorul Zeljko Kopic înainte de meciul cu Rapid.

Eşecul cu Craiova a dus la un interes redus pentru derby-ul cu Rapid. Pe Arena Naţională sunt aşteptaţi în jur de 10.000 de fani, dintre care 2.000 de suporteri giuleşteni.

“Venim după o perioadă destul de grea. Am mai spus-o, nu am arătat cum trebuie, ba a fost mijlocul terenului, ba părțile laterale, ba inspirația în fața porții. Asta a dus să acumulăm puține puncte în primele etape. Noi suntem mult mai concentrați cel puțin la acest meci”, a spus şi Costel Gâlcă.

Rapid s-a impus în acest sezon în toate cele trei dueluri cu Dinamo, 2-0 şi 2-1 în sezonul regulat, şi 3-2 în turul din play-off. Ultimul succes a venit însă la capătul unei partide care a adus un mare scandal cu Istvan Kovacs în prim-plan. Dinamoviştii nu au primit un fault la faza la care Claudiu Petrila a egalat la 2.

Echipele probabile la Dinamo – Rapid

  • Dinamo (3-4-3): Epassy – Boateng, Duțu, Stoinov – Sivis, Gnahore, Cîrjan, Armstrong – Soro, Al. Pop, Musi
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Christensen, Moruțan, Grameni – Dobre, Koljic, Petrila

Sebastian Colţescu va arbitra derby-ul

Sebastian Colţescu va arbitra duelul dintre Dinamo şi Rapid. El va fi ajutat de la cele două tuşe de Valentin Avram şi de Ioan Alexandru Corb.

În camera VAR la confruntarea de pe Arena Naţională se vor afla Adrian Cojocare şi Claudiu Marcu. Istvan Kovacs, cel care a arbitrat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid din turul play-off-ului, a fost delegat la duelul dintre UTA şi Farul, din play-out.

Sebastian Colţescu se va afla la al 15-lea meci bifat în Liga 1, în acest sezon. Ultima dată, el a fost la “centru” la duelul dintre UTA şi Botoşani, din play-out.

Înapoi la Homepage
Comentarii


