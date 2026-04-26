La 36 de ani, Crina Pintea a obţinut victoria carierei! Vrea trofeul Ligii Campionilor, într-o finală românească

Crina Pintea (36 de ani) a mărturisit, după acest 37-27 incredibil al lui CSM Bucureşti cu Esbjerg, că aceasta a fost cea mai frumoasă victorie din cariera ei.

După finalul partidei care a dus-o pe CSM Bucureşti în Final Four-ul Ligii Campionilor, după o pauză de 8 ani, Crina Pintea a spus că îşi doreşte să cucerească trofeul în cea mai importantă competiţie intercluburi din handbalul feminin. Vrea asta într-o finală românească, împotriva rivalei Gloria Bistriţa.

Crina Pintea, după ce a ajuns în Final Four alături de CSM Bucureşti: “Cea mai frumoasă şi cea mai aşteptată victorie!”

“(n.r: Una dintre cele mai frumoase victorii din cariera ta?) Da. Este şi cea mai frumoasă şi cea mai aşteptată victorie! Este incredibil de frumos sentimentul şi sunt foarte-foarte recunoscătoare, pentru că a fost lung, am aşteptat mult, ani la rând şi dezamăgiri la rând. Mă bucur extrem de mult că anul ăsta am reuşit.

(n.r: Te aşteptai la o victorie la o diferenţă de 10 goluri?) Eu ştiu că atunci când suntem în ziua potrivită, putem să facem minuni! Asta s-a întâmplat şi astăzi! Toată lumea a jucat extrem de bine şi toată lumea a fost super-conectată. Am fost foarte unite astăzi. Pentru asta ne antrenăm! Asta e ceea ce ne dorim şi noi.

Am simţit că o să ne calificăm. Am şi spus-o, tuturor, ca niciodată. Am pierdut campionatul, cupa şi să vină asta, este extraordinar…