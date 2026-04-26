La 36 de ani, Crina Pintea a obţinut victoria carierei! Vrea trofeul Ligii Campionilor, într-o finală românească

Crina Pintea (36 de ani) a mărturisit, după acest 37-27 incredibil al lui CSM Bucureşti cu Esbjerg, că aceasta a fost cea mai frumoasă victorie din cariera ei.
După finalul partidei care a dus-o pe CSM Bucureşti în Final Four-ul Ligii Campionilor, după o pauză de 8 ani, Crina Pintea a spus că îşi doreşte să cucerească trofeul în cea mai importantă competiţie intercluburi din handbalul feminin. Vrea asta într-o finală românească, împotriva rivalei Gloria Bistriţa.
Crina Pintea, după ce a ajuns în Final Four alături de CSM Bucureşti: “Cea mai frumoasă şi cea mai aşteptată victorie!”
“(n.r: Una dintre cele mai frumoase victorii din cariera ta?) Da. Este şi cea mai frumoasă şi cea mai aşteptată victorie! Este incredibil de frumos sentimentul şi sunt foarte-foarte recunoscătoare, pentru că a fost lung, am aşteptat mult, ani la rând şi dezamăgiri la rând. Mă bucur extrem de mult că anul ăsta am reuşit.
(n.r: Te aşteptai la o victorie la o diferenţă de 10 goluri?) Eu ştiu că atunci când suntem în ziua potrivită, putem să facem minuni! Asta s-a întâmplat şi astăzi! Toată lumea a jucat extrem de bine şi toată lumea a fost super-conectată. Am fost foarte unite astăzi. Pentru asta ne antrenăm! Asta e ceea ce ne dorim şi noi.
Am simţit că o să ne calificăm. Am şi spus-o, tuturor, ca niciodată. Am pierdut campionatul, cupa şi să vină asta, este extraordinar…
A fost greu faptul că am pierdut, dar astăzi, că am reuşit să ne calificăm în Final Four-ul Ligii Campionilor, cine se mai gândeşte? Iertaţi-mă, vă rog frumos.
“Ar fi fost extraordinar să fie şi Cristina Neagu alături de noi pe teren”
Cris (n.r: Cristina Neagu), după foarte mulţi ani petrecuţi la CSM, ar fi meritat cu vârf şi îndesat să fie aici. Astăzi, când am luat acel «bilet», mă uitam la ea. Cris merita să fie şi ea. Ea a zis «Eu sunt foarte bine», aşa că mă bucur că e foarte bine, dar ştiu, din punct de vedere sportiv, şi prin câte a trecut, ar fi fost extraordinar să fie alături de noi. Ne-a lipsit foarte mult. Mie mi-a lipsit foarte mult.
(n.r: Cum sărbătoriţi?) Nu ştiu. Nu ne-am gândit cum o să sărbătorim, dar o să sărbătorim, da.
Vreau să le mulţumesc (n.r: fanilor), au fost extraordinari. De fiecare dată au venit la meci şi ne-au susţinut, chiar şi când noi nu am reuşit să le aducem bucurii. Au fost foarte frumoşi astăzi. La Budapesta o să fie extraordinar, ştiu cât de mult şi-au dorit şi ei, îi aşteptăm acolo să facem lucruri frumoase împreună.
Ne ducem acolo să câştigăm, asta este clar. Am încredere în colegele mele. Când dăm totul şi suntem conectate una cu cealaltă, nimic nu ne poate opri.
(n.r: Aştepţi şi Bistriţa acolo?) De ce nu? Ar fi extraordinar pentru noi, pentru handbalul românesc. Mi-aş dori, dacă se întâmplă lucrul ăsta, să lăsăm rivalităţile. Să mergem acolo şi, de ce nu, o finală între noi. Publicul să se bucure că am ajuns acolo.
(n.r: Bojana Popovic are un cuvânt de spus în această performanţă?) Cred că s-a văzut”, a declarat Crina Pintea.
